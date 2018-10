domenica torna l' ora solare Terna | Nel 2018 risparmiati 111 mln

Torna l'ora solare : lancette indietro nella notte tra sabato e domenica : Dopo sette mesi di ora legale, domenica 28 ottobre tornerà l'ora solare: alle ore 3.00 si dovranno spostare un'ora indietro le lancette degli orologi. l'ora legale sarà di nuovo in vigore dal ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo estremo in arrivo al Nord Italia : domenica 28 e lunedì 29 attenzione a piogge torrenziali - alluvioni e al pericolo tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

CAMBIO ORA 2018/ Ora legale addio - domenica torna quella solare : per l'Ue potrebbe essere l'ultimo passaggio : CAMBIO ora 2018: domenica si torna all'ora solare, ma per l'Ue potrebbe essere l'ultimo passaggio. Il presidente della Commissione Juncker ha proposto abolizione dell'obbligo di passaggio. Fra due giorni diremo addio all’ora legale? Nella notte fra sabato 27 ottobre e domenica 28, si tirerà indietro l’ora degli orologi, con le tre che diventeranno “magicamente” le due, facendoci dormire un’ora in più al mattino. La domanda di cui sopra ...

Cambio orario : domenica si torna all’ora solare - bisognerà spostare le lancette indietro : Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre alle ore 3:00, bisognerà spostare indietro di 60 minuti le lancette di tutti gli orologi per dire arrivederci all'ora legale e accogliere quella solare. Questo permetterà, almeno fino al 31 marzo 2019, di dormire un'ora in più. È vero che le mattine avranno più luce, ma allo stesso tempo le giornate saranno più corte perché il sole tramonterà prima.Continua a leggere

Roma : domenica torna #Vialibera - 15 chilometri senza auto e smog : Roma – domenica 28 ottobre torna a Roma #Vialibera. Per tutta la giornata alcune strade, in Centro ma non solo, saranno dedicate a pedoni e ciclisti e diventeranno teatro di iniziative per grandi e piccoli. Un unico percorso di circa 15 chilometri libero da auto e smog. Dopo il successo delle prime due edizioni, spiega una nota del Campidoglio, anche stavolta il programma offrira’ eventi culturali, feste di quartiere e ...

Marco Milani a domenica Live : "Non ho più una casa - voglio tornare a lavorare" (video) : Nella puntata di Domenica Live del 21 ottobre, si parla di vecchie glorie dello spettacolo cadute rovinosamente in povertà a causa di debiti e problemi accumulati negli anni. Nel parterre dei VIP coinvolti nel caso c'è anche Marco Milani, il celebre Mandi Mandi nato dalla Gialappa's Band a Mai dire Gol negli anni '90.Dal grande successo, oggi il comico vive a Caorle una situazione di forte disagio. Non avendo fissa dimora, nei momenti più ...

Meteo weekend : sabato sole - domenica nuvole e qualche pioggia. E da lunedì torna il maltempo : Fine settimane abbastanza soleggiato e mite ma, la perturbazione che ci raggiungerà domenica sera, sarà accompagnata da un impulso di aria più fredda: il calo termico sarà sensibile ad inizio settimana specialmente a Sud e sulla Sicilia in particolare.Continua a leggere

domenica tornano i motori con la MotoGp da Motegi e la F1 da Austin : Infatti, a seconda del risultato, Domenica potremmo conoscere il nome del campione del mondo della stagione 2018. A meno di grosse sorprese Hamilton e Marquez hanno ormai "quasi " vinto il mondiale ...

Raffaella Fico a domenica Live torna a difendere Cristiano Ronaldo : Domenica Live: le parole di Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo Raffaella Fico è tornata in tv per difendere l’ex fidanzato Cristiano Ronaldo. Dopo l’intervista a Matrix, la showgirl napoletana ha ribadito il suo pensiero a Domenica Live. Nel salotto di Barbara d’Urso la 29enne ha fatto sapere che stenta a credere a quanto accaduto al […] L'articolo Raffaella Fico a Domenica Live torna a difendere Cristiano Ronaldo ...

Roma : domenica torna iniziativa Ama raccolta gratuita ingombranti : Roma – domenica 14 ottobre ottavo appuntamento dell’anno con la campagna Ama – Tgr Lazio ‘Il tuo quartiere non e’ una discarica’, raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici. Dalle 8 alle 13, nei municipi dispari l’azienda mettera’ a disposizione complessivamente 25 siti: 19 ecostazioni (postazioni mobili allestite per l’occasione) e 6 centri di ...

A Roma domenica 14 ottobre torna F@Mu : Cultura protagonista dell’ottobre Romano. F@Mu, Famiglie al museo, l’iniziativa ideata per accogliere nei musei il pubblico dei piccoli visitatori, accompagnati

domenica a Monza torna 6RDS – 6 Ruote di speranza : Una giornata di solidarietà per permettere alle persone diversamente abili di vivere l’emozione della velocità sulla pista del Monza Eni Circuit. Domenica 14 ottobre la UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) organizza 6RDS – 6 Ruote di speranza, evento che ha lo scopo di offrire ai disabili la possibilità di trascorrere una giornata indimenticabile […] L'articolo Domenica a Monza torna 6RDS – 6 Ruote di ...

domenica ritorna la Giornata FAI d'Autunno : ... la Camillo Sirianni s.a.s., che da piccolo laboratorio di falegnameria artigianale si è trasformata in un efficiente modello industriale capace di soddisfare la richiesta di oltre 35 paesi del mondo,...

Protezione Civile - Abruzzo : sabato 13 e domenica 14 ottobre torna “Io Non Rischio” : sabato 13 e domenica 14 ottobre torna anche in Abruzzo la campagna “Io Non Rischio”, giunta alla sua 8ª edizione, con punti informativi su territorio regionale allestiti dai volontari di Protezione Civile allo scopo di diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi sismici e alluvionali. Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, come di consueto, parteciperà anche quest’anno a diverse tappe nel corso del ...