Domenica In | il marito di Mara Venier umilia Barbara d’Urso | “Buona giornata col…”

Domenica In - il marito di Mara Venier brutale contro Barbara D'Urso : 'Buona giornata col...' : Nella guerra aperta, anzi apertissima, tra Mara Venier e Barbara D'Urso , le conduttrici rispettivamente di Domenica In e Domenica Live , si inserisce anche Nicola Carraro , marito di zia Mara. ...

Domenica Live : la marchesa NON è una vera marchesa - a parlare è il marito | VIDEO : Ancora tiene banco il blasone vero o supposto di Daniela Del Secco, marchesa D’Aragona attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 2018. La marchesa è una vera marchesa? La parola al marito Daniela del Secco è al centro delle polemiche per il suo titolo nobiliare: per molti è finto e i suoi natali non sarebbero nobili come hanno più volte sottolineato gli opinionisti del salotto Domenicale della Santa di Cologno, Barbara D’Urso. La ...

ANGELA CAVAGNA - EX INFERMIERA DI STRISCIA/ La vita alle Canarie col marito milionario (Domenica Live) : Che fine ha fatto ANGELA CAVAGNA, l'ex INFERMIERA di STRISCIA la notizia? Oggi torna a Domenica Live, dove racconta la sua vita attuale ai microfoni di Barbara d'Urso.

Mara Venier/ Ragazzo down si dichiara "lasciare mio marito Nicola Carraro per te? Ci penserò!" (Domenica In) : Ospite di Tv Talk, Mara Venier ripercorre il passato. Non senza qualche polemica: "Mi hanno umiliata", dice a proposito dell'addio alla Rai. A Domenica In è sfida diretta con la d'Urso.

Eva Henger contro Miriana Trevisan/ "Molestie? Mio marito è finito nella bufera per lei" (Domenica Live) : Eva Henger contro Miriana Trevisan a Domenica Live: "Molestie? Mio marito è finito nella bufera per lei". Il produttore Massimiliano Caroletti ha denunciato la showgirl per diffamazione

Francisco Javier Rigau - chi è marito di Gina Lollobrigida/ Non vuole annullare il matrimonio... (Domenica In) : Francisco Javier Rigau, la diatriba dopo il matrimonio con Gina Lollobrigida. Un processo e tantissime polemiche che ci portiamo dietro ancora oggi.

Domenica In - ospiti 14 ottobre : Stefano De Martino e il marito della Lollobrigida : Stefano De Martino e il marito della Lollobrigida da Mara Venier Mara Venier ritorna anche questa Domenica con il suo terzo appuntamento con Domenica In, con ospiti veramente importanti. Al cospetto della signora della Domenica pomeriggio arriveranno infatti Stefano De Martino e il marito di Gina Lollobrigida. Il ballerino di Amici sbarca quindi su Rai1, dopo essere stato recentemente al centro del gossip per via della sua vicinanza con Belen ...

Domenica In - Loretta Goggi piange ricordando il marito : Loretta Goggi ovazione in studio al suo arrivo e accoglienza super da parte della Venier In apertura di intervista subito un momento emozionante. Le due donne hanno parlato del primo amore, quello vero, quello con la A maiuscola di la Goggi, quello che è per tutta la vita. La Venier, che aveva appena detto che 29 settembre era la canzone del suo primo amore, evidentemente commossa dice che è vero, che di amore ce n’è uno solo e, con gli occhi ...

Domenica Live batte Domenica In - il messaggio della D'Urso - e la risposta del marito di Mara Venier - : Finalmente Barbara D'Urso torna a gioire e la sua Domenica Live batte Domenica In dopo un avvio scoppiettante del programma condotto da Mara Venier. Inequivocabile il messaggio di Carmelita sui social.