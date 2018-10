ilfattoquotidiano

: RT @alinomilan: Spacciatore. Richiede asilo politico. Domanda respinta, viene espulso. Rimane in Italia. Viene beccato e ri espulso, rimane… - Andrea77952737 : RT @alinomilan: Spacciatore. Richiede asilo politico. Domanda respinta, viene espulso. Rimane in Italia. Viene beccato e ri espulso, rimane… - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - Cascavel47 : Dl Salvini, “domanda di asilo infondata per i migranti che entrano illegalmente” -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Iche arrivano in Italia in maniera illegale non avranno diritto a presentare domanda di protezione internazionale. E’ quanto prevede un emendamento governativo presentato in commissione Affari costituzionali in Senato al decreto legge Immigrazione e Sicurezza, il cosiddetto Dl. La richiesta, si legge nel testo, “è manifestamente” quando il richiedente è entrato illegalmente in territorio italiano oppure vi ha prolungato illegalmente il soggiorno. La proposta di modifica fa riferimento a quanto previsto dalla direttiva europea 32/2013, che prescrive una procedura accelerata cui può essere sottoposto il richiedente che entra irregolarmente in un Paese dell’Unione europea. L'articolo Dl, “domanda diper icheillegalmente” proviene da Il Fatto Quotidiano.