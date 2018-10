Dl Genova | il ministro Costa addolcisce le sue posizioni | “Condono Ischia? Non c’è Ma

"Autostrade ci rallenta". Il viceministro Rixi denuncia ritardi negli adempimenti su Genova : Ci doveva pensare Autostrade ma alla fine se ne occuperà il governo. Una battaglia senza fine quella tra l'esecutivo e la società concessionaria. Dopo che il decreto Genova è rimasto fermo per diversi giorni sul tavolo della Ragioneria dello Stato che ha faticato per trovare le coperture, adesso è in stand by la parte che riguarda quanti soldi bisognerà dare alle imprese che hanno dovuto lasciare i propri ...

Genova - cittadini in piazza : ora risposte | Le fotoAl ministro Toninelli : "Non raccontateci bugie" : Commercianti e sfollati in piazza per protestare per la situazione in città. Una delegazione incontra il ministro e non gliele manda a dire.

Maltempo : ritardato a Genova il volo del ministro Salvini : L’aereo Alitalia diretto da Genova a Roma con a bordo il ministro Matteo Salvini è rimasto bloccato a terra dal forte vento che ha colpito la città. Il volo, previsto in partenza alle 15, è potuto decollare soltanto intorno alle 18:30. Il ministro è stato in visita a Genova per una cerimonia dei vigili del fuoco e per incontrare gli sfollati di ponte Morandi. Sono riusciti ad atterrare due aerei provenienti da Bari e da Bucarest, mentre ...

Decreto Genova - Toti a Toninelli : “Vogliamo impegni veri”. Il ministro : “Sfrutta il dramma per fare polemica” : Anche dopo l’ok della Ragioneria generale e la firma del Capo dello Stato il Decreto Genova continua a far discutere. Il provvedimento studiato dal Governo per far fronte all’emergenza causata dal crollo del ponte Morandi è stato il centro di uno scambio di accuse tra il governatore ligure Giovanni Toti e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, partito domenica sui social network e non ancora concluso. Non è il primo ...

Genova - Crozza al ministro Toninelli : “Non serve un luogo di incontro - serve un ponte in fretta e che non crolli” : Nella prima puntata della nuova stagione di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, torna Maurizio Crozza con una copertina che non poteva che essere dedicata a Genova: “Tra Genova e Savona ci sono sempre state due strade. Una è l’Aurelia fatta dagli antichi romani e una è l’autostrada. Ma è possibile che l’unica strada rimasta in piedi sia quella costruita 2000 anni fa?” . L’artista genovese rivolgendosi poi direttamente al ministro ...

Renzi : “Toninelli è un ministro inadeguato - su Genova ha dato vita a un balletto indegno” : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, attacca il governo nella sua ultima e-news, prendendosela in particolare con il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli: "Io credo sinceramente che questo ministro sia davvero inadeguato. Ha dato vita a un indegno balletto sulle opere pubbliche necessarie per Genova ma non risponde alle vere questioni".Continua a leggere

Il viceministro alle Infrastrutture Rixi sul ponte di Genova : 'Meglio per Aspi se resta da parte' : Credo che in questa fase meno Autostrade sia presente, più si tiene di lato, più convenga ad Autostrade stessa'. Lo dice il viceministro alla Infrastrutture Edoardo Rixi a 'L'Intervista' di Maria ...

Dl Genova - ministro Toninelli : 'Commissario entro 15 giorni' : Il decreto "urgenze" è stato "condiviso" dal governo e "io non mi preoccuperei tanto del nome del commissario, che sarà nominato entro 15 giorni, ciò che conta è cosa viene fatto". Lo ha detto il ...

Ponte Genova - il ministro Toninelli : «Per la ricostruzione pensiamo a Fincantieri» : Nel decreto per Genova «la ricostruzione del Ponte sarà il primo obiettivo». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in audizione alla Camera,...

Ponte Genova - il ministro Toninelli : 'Per la ricostruzione pensiamo a Fincantieri' : Nel decreto per Genova 'la ricostruzione del Ponte sarà il primo obiettivo'. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in audizione alla Camera, spiegando che partendo ...

L’annuncio del ministro Toninelli : «Venerdì in Cdm il decreto per Genova» : Il provvedimento conterrà «un aiuto alle famiglie in tema di mutui e un aiuto alle imprese con agevolazioni fiscali» |

Ponte Morandi - Ministro Toninelli : venerdì un decreto per Genova e le sue imprese : “venerdì nel Consiglio dei ministri ci sarà un decreto per Genova anche per le sue imprese. L’obiettivo è far ripartire una delle città più economicamente strategiche del nostro Paese“: lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in commissione Ambiente alla Camera. L'articolo Ponte Morandi, Ministro Toninelli: venerdì un decreto per Genova e le sue imprese sembra essere il primo su ...

Crollo ponte Genova - Ministro Toninelli : “Evitare altre tragedie - intervenire su A24 e A25” : “Il Crollo di Genova e’ un evento che mai sarebbe dovuto succedere e che non dovra’ ripetersi. Con la morte nel cuore ci siamo subito rimboccati le maniche. Abbiamo stanziato dei fondi per le prime necessita’ e ci accingiamo a varare un decreto che assicuri al capoluogo ligure quella rinascita che si merita. Inoltre abbiamo avviato una mappatura delle criticita’ esistenti nelle infrastrutture di tutta Italia e ...

Genova - il Ministro Toninelli : "Il ponte lo facciamo noi ma pagherà Autostrade" : Il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, ieri massacrato dai membri delle commissioni Ambiente di Camera e Senato dopo la sua audizione, è tornato a parlare di ponte Morandi a Genova e della sua ricostruzione e, intervenendo a Radio Anch'Io, ha spiegato che il governo di Giuseppe Conte intende ricostruire il ponte crollato, ma non sarà Autostrade per l'Italia a farlo.Che Autostrade debba ricostruire il ponte è scontato in termini ...