Difesa | il generale Enzo Vecciarelli nuovo capo di Stato maggiore

Carlo Alberto Dalla Chiesa - 36 anni fa la mafia uccise il generale. Mattarella : “Fu un esempio di Difesa della legalità” : Lo uccise ro poco dopo le 21, mentre a bordo di una A112 bianca, assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro, rientrava a casa. Era il 3 settembre 1982, quando Cosa Nostra ammazzò il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Carini a Palermo con 30 colpi di kalashnikov. Assieme a loro i killer colpirono anche l’agente di scorta Domenico Russo, che seguiva la coppia a bordo di una seconda auto. Trentasei anni fa, il prefetto inviato in ...

Napoli - la Difesa fa acqua ma è l’assetto tattico in generale a preoccupare : In quel di Marassi il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti è passato in svantaggio per la terza volta in tre partite: come all’Olimpico contro la Lazio e al San Paolo contro il Milan, gli azzurri hanno subito il primo gol della partita. Contro la Sampdoria, però, a differenza delle due gare precedenti, non c’è stata alcuna rimonta. Troppo sterile l’attacco nel primo tempo, un po’ più vivace ma poco concreto nel secondo ...