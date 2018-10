Dietrofront per Samsung Galaxy X | potrebbe non essere pronto per novembre

Fedez - Dietrofront dopo il post sull?operazione di Leone : «Meglio tenersi le cose per sé» : «Questa situazione mi ha fatto capire che siamo figli di questa generazione e comunichiamo in un certo modo ma a volte è meglio tenersi le cose per sé quindi ovviamente è...

Parziale Dietrofront della sindaca di Lodi : maglie più larghe per l'autocertificazione : Dopo le proteste per il regolamento del Comune di Lodi, che aveva di fatto estromesso circa 200 bambini dalle agevolazioni sul prezzo della mensa a scuola, la giunta guidata dal sindaco leghista Sara Casanova ha varato le nuove linee guida che in qualche modo ammorbidiscono i criteri.Il regolamento infatti non prevede l'autocertificazione e per molti stranieri è difficile reperire la documentazione che accerti che non possiedono ...

Genova - Aspi potrà demolire il ponte. M5s : ‘Nessun Dietrofront - non ricostruirà’ Ma Bucci : ‘Torna in campo per tante cose’ : L’emendamento al decreto Genova che consente ad Autostrade per l’Italia potrà realizzare le “opere propedeutiche” alla ricostruzione del Ponte Morandi accende una nuova polemica nella maggioranza. La proposta di modifica 1.100 al comma 7 dell’articolo 1 presentato dai relatori, il leghista Alessandro Di Muro e il pentastellato Gianluca Rospi, approvato ieri all’ultimo momento nelle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, abolisce il ...

Gasdotto TAP - Dietrofront non più percorribile per alto costo recesso : Il Gasdotto TAP va fatto e non c'è modo di tornare indietro , nonostante la contrarietà del Movimento 5 Stelle alla realizzazione dell'opera , deputata a portare il gas dal Caucaso fino in Puglia ...

Dietrofront del governo sul deficit : "In 3 anni dal 2 - 4 all'1 - 8 per cento. Disoccupazione giù al 7%" : A sottrarre il ministro dell'Economia dalle domande dei giornalisti arriva la portavoce di Salvini, Iva Garibaldi, che lo fa uscire dalla sala. Salvini strafelice per i risultati ottenuti Salvini si ...

Dietrofront del governo sul deficit : al 2 - 4% solo per il 2019 : Roma, 3 ott., askanews, - Dietrofront del governo sul deficit: il rapporto disavanzo-Pil resta confermato al 2,4% solo nel 2019, per poi scendere al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021. A sei giorni ...

Dietrofront del governo sul deficit : si scenderà fino all’1.8 percento : Il vertice sulla legge di Stabilità è in corso, le trattative continueranno fino a questa sera, ma sul deficit il governo gialloverde è costretto a scendere ancora. Secondo fonti del Tesoro, il disavanzo scenderà al 2,1 per cento nel 2020 (era 2,2 fino a ieri) e all’1,8 per cento (era al 2) per il 2021. E’ l’ulteriore compromesso offerto a Bruxelle...

Precari - Rampelli Vs Lega M5S : “Dietrofront riapertura Gae? Errore inaccettabile” : Questa volta interviene, a proposito della vicenda sull’annunciata bocciatura dell’emendamento salva Precari, il vice Presidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia. Quell’emendamento – sostiene Rampelli – avrebbe ‘riabilitato’ tutti i Precari, con particolare riferimento ai Diplomati magistrali. Critico nei confronti dell’attuale Governo, Rampelli pone l’accento sul netto cambio di direzione (incomprensibile ...

Vaccini. Dietrofront del governo. Resta l'obbligo per l'iscrizione a nidi e scuole materne : 'Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza o diffidenza verso le sue affermazioni e i suoi risultati', ha detto il Capo dello Stato, intervenendo all'apertura del meeting 'Le ...

Vaccini - Dietrofront Lega-M5S : pronto l'emendamento per mantenerne l'obbligo : Si attende solo il parere dei relatori delle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali, Giuseppe Buompane e Vittoria Baldino, poi l'emendamento che conferma l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica potrebbe avere il via libera. La maggioranza Lega-M5S, infatti, sta valutando una serie di emendamenti presentati da diversi gruppi parlamentari, tutti con lo scopo di abrogare dal decreto Milleproroghe il comma che rende non ...

Salvini e grillini fanno Dietrofront - la legge Lorenzin resta in vigore : 10 vaccini obbligatori per andare a scuola - una vittoria della scienza : I vaccini restano obbligatori per frequentare scuole materne e asili nido: nessuna modifica alla legge Lorenzin che rimane in vigore con le 10 vaccinazioni previste dalla legge per poter entrare in classe. Un emendamento della stessa maggioranza di governo (Salvini e Movimento 5 Stelle) conferma l’obbligo e abroga dal decreto Milleproroghe il comma che faceva slittare l’obbligatorietà all’anno scolastico 2019-20. Una svolta ...

Vaccini - Dietrofront della maggioranza : resta l'obbligo per entrare in classe. Nas nelle scuole per verifiche : resta l'obbligo dei Vaccini per entrre in classe. Arriva un emendamento della maggioranza gialloverde per confermare l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica. La maggioranza...

Vaccini - Dietrofront maggioranza : resta l'obbligo per entrare in classe. Nas nelle scuole per verifiche : 'È una vittoria della scienza, contro i pregiudizi oscurantisti del governo M5S-lega. Alla fine anche loro si sono resi conto della enormità delle decisioni sui Vaccini, ed hanno fatto un dietrofront ...

Vaccini - la maggioranza fa Dietrofront : pronto l’emendamento - resta l’obbligo per l’iscrizione a nidi e scuole materne : Il governo prepara il dietrofront sui Vaccini con un emendamento che conferma l’obbligo delle immunizzazioni per la frequenza scolastica. La maggioranza sta infatti valutando una serie di proposte di modifica presentate da diversi gruppi parlamentari che abroga dal decreto Milleproroghe l’emendamento, approvato ad agosto dal Senato, che sposta all’anno scolastico 2019-2020 il divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e ...