Dieta | alimenti ricchi di proteine per dimagrire

Tumore al seno : l’importanza della Dieta - ecco gli alimenti che aumentano il rischio di recidiva : Una dieta troppo ricca di grassi aumenta fino al 24% il rischio di recidiva del Tumore della mammella. È dimostrato il ruolo degli stili di vita sani nella cosiddetta prevenzione terziaria, che mira a evitare il ritorno della malattia. Bastano 150 minuti di attività fisica a settimana (ad esempio camminata veloce o giardinaggio) per ridurre del 25% la mortalità per Tumore della mammella nelle pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi rispetto ...

Dieta - dimagrire con alimenti integrali : ecco quali : La Dieta dei due giorni a base di alimenti integrali puo' far dimagrire di circa un chilo. Si basa sul consumo di alimenti integrali. ecco quali.

Alimenti : ecco la Dieta che protegge da depressione - diabete di tipo 2 - ipertensione e colesterolo alto : Una ricerca condotta dall’University College di Londra, pubblicata su “Molecular Psychiatry” ha concluso che la dieta mediterranea (a base di frutta e verdura, pesce, cereali, noci e olio d’oliva, poca carne e latticini) può avere effetti benefici sull’umore e aiutare a prevenire la depressione. I ricercatori hanno passato in revisione 41 studi scientifici sull’argomento pubblicati negli ultimi 8 anni: è ...

Dieta Parker per dimagrire senza pesare gli alimenti : La Dieta Parker aiuta a dimagrire velocemente di qualche chilo senza lo stress di pesare gli alimenti. Ecco come funzione e cosa si mangia.

Dieta Dukan : funziona? Schema - alimenti e controindicazioni : Non dimenticate che è molto importante fare movimento o sport durante tutte le fasi della Dieta: basta semplicemente camminare per 30 minuti. Guarda anche : alimenti ricchi di ferro: elenco dei più ...

Dieta del gruppo sanguigno : come dimagrire con gli alimenti giusti : Le astuzie per dimagrire velocemente Considerato che digerite i cibi piuttosto lentamente, provate ad associare alla vostra alimentazione, uno sport di resistenza, in modo da accelerare il ...

Alimenti : dal grano al pomodoro - il clima pazzo taglia la Dieta mediterranea : Il clima pazzo fa crollare i raccolti degli Alimenti Made in Italy alla base della dieta mediterranea con tagli che vanno dal 10% del grano per pane e pasta al 9% per il pomodoro da destinare a pelati, polpe, passate, concentrato e sughi pronti, ma una produzione contenuta si prevede anche per l’olio di oliva mentre il miele si stima praticamente dimezzato rispetto alla media degli ultimi anni con api stressate dall’andamento del meteo. E’ ...