Di Marzio | ' Conte-Milan? Ecco come stanno le cose'

milanlive

: @MilanNewsit Di Marzio cos’è l’agente di Conte ?? - VisconteLauzun : @MilanNewsit Di Marzio cos’è l’agente di Conte ?? - gazz_rossonera : Di Marzio: “Conte al Milan? No, è il momento migliore per andare al Real” - MilanLiveIT : #DiMarzio: '#Conte-#Milan? Ecco come stanno le cose' -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Gianluca Di, intervenuto a Sky Sport 24 , ha spiegato: ' Secondo me è nel momento migliore per andare al Real, verrebbe vistol'uomo in grado di invertire la rotta e salvare la stagione. ...