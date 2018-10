Di Maio se la prende con Draghi : "Avvelena il clima invece di tifare Italia" : Luigi Di Maio commenta le parole di Mario Draghi: 'Siamo in un momento in cui bisogna rifare l'Italia e mi meraviglia che un italiano, che è stato anche un punto di riferimento per anni a capo della ...

Banche - Di Maio : sostenerle non significa prendere soldi a italiani : Roma, 26 ott., askanews, - Il governo non esclude di sostenere il sistema bancario ma 'sostenere le Banche non significa prendere i soldi dagli italiani'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio nel ...

Manovra - Di Maio attacca Mario Draghi : ‘Sorprende che italiano avveleni il clima’ : “Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente”. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, durante la registrazione della prima puntata di Nemo, in onda stasera su Rai2 alle 21.20, circa le dichiarazioni del presidente Bce, Mario Draghi. “Stiamo facendo una Manovra di bilancio che dà alla parte più debole”, ha ...

Di Maio spegne Beppe Grillo : “riforma Colle? No in Contratto Governo”/ Video replica “mai prendersi sul serio” : Italia 5 Stelle, Video streaming: Beppe Grillo show contro Mattarella, "il Colle ha troppi poteri". Smentita Di Maio e M5s, «riforma non nel Contratto di Governo». Le reazioni e lo sdegno(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:42:00 GMT)

Paolo Bonolis da Renzi ironia sulla lotta alla povertà prende in giro Di Maio e Salvini : Paolo Bonolis tira uno show radical chic da Renzi parlando di povertà e prendendo in giro i due ministri Salvini e Di Maio Paolo Bonolis ieri alla Leopolda a Firenze – che ancora si tiene nonostante i tempi mosci per il Pd-ha preso in giro la coppia governativa Salvini – Di Maioparagonandola a quella composta da Totò e Peppinooppure a Franco e Ciccio o a Boldie De Sica, facendo ironia, tra le altre cose, sull’impegno del governo ...

ma salvini e di Maio avranno discusso su dove prendere i soldi dal primo gennaio 2019? - Politica : Federico Fubini per il 'Corriere della Sera' salvini CONTE DI maio Il governo ha un accordo sulla struttura del condono fiscale. Ciò che non sembra aver discusso, almeno ieri, è invece la natura della ...

Italia 5 stelle - Di Maio : “Qui nessuno si è montato la testa. Prendetemi a calci se chiedo di chiamarmi ministro” : “Con Roberto (Fico) abbiamo difficoltà ad incontrarci perché corriamo sempre. Ma quando ci incontriamo qui vediamo che siamo tutti brava gente. Qui nessuno si è montato la testa”. Così Luigi Di Maio ha iniziato il suo intervento conclusivo della prima giornata di di Italia 5 stelle, al Circo Massimo di Roma. Poco prima, sullo stesso palco, Roberto Fico aveva auspicato di continuare “sempre a ricordarci chi siamo e da dove ...

Intanto Salvini prende in giro Di Maio e Conte : «Non ci sono invasioni degli alieni o scie chimiche», ha detto, ribadendo di non poter partecipare al Consiglio dei ministri perché, tra le altre cose, domenica c'è il derby The post Intanto Salvini prende in giro Di Maio e Conte appeared first on Il Post.

Gelmini di Forza Italia prende in giro Di Maio e i 5 stelle : “Vivono nel perenne complotto” : Gelmini anche lei dice la sua sulla presunta manipolazione del testo della Manovra denunciata da Luigi Di Maio Luigi Di Maio pronto a far scattare la denuncia per una presunta manipolazione del testo della Manovra, per questo motivo gli esponenti dei partiti concorrenti, hanno detto la loro, quasi con toni di presa in giro. Da Renzi alla Gelmini arrivano critiche nei confronti del leader del Movimento 5 stelle, critiche a tratti trasformate in ...

Manovra - Salvini : Juncker prenderà batoste/ Ultime notizie - bocciatura Ue? Di Maio “non si torna indietro” : Manovra bocciata dall'Europa: Juncker, "deviazione inaccettabile" replica Salvini, "pregiudizi politici". Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue: pronta lettera Bruxelles contro l'Italia(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:50:00 GMT)

Ora Di Maio prende in giro pure i truffati dalle banche : I risparmiatori truffati dalle banche possono aspettare. L'ultima promessa di Di Maio è stata smentita dal documento programmatico di bilancio del governo gialloverde. Motivo? Le risorse stanziate nel ...

Di Maio se la prende con i giornali - Mentana lo gela così : Il vicepremier: "Sistema e media passano il tempo ad alterare la realtà". E chiama in causa i giornalisti del gruppo...

Di Maio se la prende con i media : Roma, 6 ott., askanews, - Sullo spread come sulla manovra 'sistema e media danno addosso al Movimento 5 Stelle', ma 'per fortuna ci siamo vaccinati anni fa dalle bufale, dalle fake news dei giornali e ...

Riforma Pensioni 2018 - Quota 100/ Calenda vs Di Maio : “fai prendere rischi ai cittadini” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 23 settembre. Le parole di Elsa Fornero sul lavoro del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 18:12:00 GMT)