Di Maio contro Draghi : "Avvelena il clima - c'è più rispetto da Berlino che dalla Bce" : Nel giorno del giudizio da parte di Standars&Poor's, il vicepremier prende di petto il presidente della Bce: "Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente".

Manovra - Matteo Renzi : “Di Maio c’è o ci fa? I mercati sono critici e lui attacca Draghi” : Matteo Renzi ha replicato alla stoccata di Luigi Di Maio: "I mercati sono molto critici sull'Italia e lui, tra un condono e l'altro, che fa? attacca Draghi. Di Maio non deve attaccare Draghi o la Leopolda: deve cambiare la Manovra altrimenti l'Italia va a sbattere. E già che c'è cambi anche chi gli scrive i discorsi".Continua a leggere

Di Maio : «Draghi avvelena il clima È il momento di tifare Italia» Borse giù- Stasera il giudizio di S&P : Il vicepremier: «Mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima». L’ex presidente dell’Eurogruppo Dijsselbloem: «L’Italia rischia la bancarotta»