Di Maio | Draghi avvelena il clima | bisogna tifare Italia

Manovra - Di Maio attacca Mario Draghi : ‘Sorprende che italiano avveleni il clima’ : “Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente”. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio , durante la registrazione della prima puntata di Nemo, in onda stasera su Rai2 alle 21.20, circa le dichiarazioni del presidente Bce, Mario Draghi . “Stiamo facendo una Manovra di bilancio che dà alla parte più debole”, ha ...

