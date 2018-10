Di Maio | “Chi aspettava il giudizio di Standard&Poor’s per remare contro di noi è

Condono - il vicepremier Salvini : “Chiederò anch’io una copia del decreto”. Di Maio : “Via il condono - lasciamo la pace fiscale” : “Togliamo di mezzo il condono per gli evasori e lasciamo la pace fiscale. In Cdm quell’articolo 9 non è mai stato letto nel dettaglio ma sono stati enunciati i principi generali dell’accordo. Smentisco qualsiasi tipo di ripensamento sul rapporto deficit/pil al 2,4%. Ci fa molto piacere e siamo felici del no della Lega al condono. Sono amici ritrovati”. Così il vice premier, Luigi Di Maio parlando davanti a Palazzo Chigi prima ...

MIGRANTI - SCONTRO SALVINI-GERMANIA : "CHIUSI GLI AEROPORTI"/ 'Dublinanti' - Di Maio in difesa del leader Lega : MIGRANTI, Salvini "Chiuderemo gli AEROPORTI". Ultime notizie, Germania pronta a mandarci 40mila "dublinanti", con la Merkel che avrebbe già programmato due date

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Chi imbroglia rischia fino a sei anni di galera. Serie di misure contro i furbi” : “Non daremo un solo euro a chi se ne sta seduto sul divano: chi imbrogli rischia fino a sei anni di galera per dichiarazioni non conformi alla legge”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, durante il suo intervento al question time rispondendo a una domanda sul Reddito di cittadinanza. “In questa norma abbiamo inserito anche una Serie di misure che contrastano i furbi: ci vogliamo ...

Di Maio : “Chi ha fatto Jobs Act è assassino politico. Macron vuole più deficit? Dimostra che l’austerity è superata” : “Sia dannato il giorno in cui venne fatto il Jobs Act. Chi lo ha fatto non deve essere chiamato statista ma assassino politico“. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro all’Ilva di Cornigliano, a Genova, per la verifica e l’aggiornamento dell’Accordo di programma. Sull’annuncio di Macron, che ha dichiarato che per finanziare la sua manovra economica farà un deficit ...

Editoria - Di Maio vuole cambiare i giornali : “Via gli editori impuri”. Il sindacato : “Chiedo il pensiero unico” : AAA cercasi editori puri. Il governo è al lavoro per trovare una formula legislativa ad hoc per l’editoria “pura”. Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio, in un post sul blog del M5S, parlando di una legge per “garantire gli editori puri”. E, secondo fonti del governo citate dall’Ansa, dietro il post del ministro dello Sviluppo economico, ci sarebbe un lavoro concreto che, in questi giorni, ...

DI Maio "CHIUSI NEGOZI LA DOMENICA ENTRO FINE 2018"/ Ultime notizie - Ministro Fontana : "legge giusta" : NEGOZI chiusi la DOMENICA? Sulle proposte di M5s e Lega il mondo del commercio è diviso, ma è partito il dibattito. Ultime notizie: si va verso la revisione delle liberalizzazioni di Monti

Ilona Staller - sfogo di Cicciolina contro Luigi Di Maio/ "Chiedimi scusa e non ti querelo!" - e sul GF Vip… : Ilona Staller - meglio nota come Cicciolina - è veramente arrabbiatissima. L'ex attrice a luci rosse si è scagliata contro Luigi Di Maio e il Grande Fratello Vip, ecco perché!

Taglio pensioni d’oro - scontro tra M5S e Lega. Di Maio : “Chi non vuole rispettare il contratto di governo - lo dica” : scontro tra Movimento 5 Stelle e Lega sul Taglio delle pensioni d'oro: "Non voglio entrare in uno scontro, ma nel contratto di governo abbiamo scritto che vogliamo tagliare le pensioni d’oro: se qualcuno vuol dire che il contratto non si deve attuare lo dica chiaramente, altrimenti si va avanti", ha dichiarato il vicepremier Di Maio dal Cairo.Continua a leggere

RIFORMA PENSIONI 2018/ Assegni d'oro : Di Maio vs Lega - "chi non vuole Contratto lo dica" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 29 agosto. Dopo la Legge Fornero, ricalcolo e pensione minima: governo diviso. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali