Di Maio attacca Draghi : "Avvelena il clima". La replica : "Indipendenza delle banche centrali" : Se qualcuno pensa di speculare sulla pelle dei risparmiatori e degli italiani, sappia che c'è un governo e c'è un paese pronto a difendere le sue imprese, le sue banche e la sua economia, costi quel ...

Manovra - Matteo Renzi : “Di Maio c’è o ci fa? I mercati sono critici e lui attacca Draghi” : Matteo Renzi ha replicato alla stoccata di Luigi Di Maio: "I mercati sono molto critici sull'Italia e lui, tra un condono e l'altro, che fa? attacca Draghi. Di Maio non deve attaccare Draghi o la Leopolda: deve cambiare la Manovra altrimenti l'Italia va a sbattere. E già che c'è cambi anche chi gli scrive i discorsi".Continua a leggere

Di Maio attacca Mario Draghi : “Avvelena il clima invece di tifare Italia” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, va all'attacco del presidente della Bce, Mario Draghi, dopo le parole di quest'ultimo sulla situazione italiana e sullo scontro con l'Ue sulla manovra: "Siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente".Continua a leggere

Manovra - Di Maio attacca Mario Draghi : ‘Sorprende che italiano avveleni il clima’ : “Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente”. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, durante la registrazione della prima puntata di Nemo, in onda stasera su Rai2 alle 21.20, circa le dichiarazioni del presidente Bce, Mario Draghi. “Stiamo facendo una Manovra di bilancio che dà alla parte più debole”, ha ...

La sfida tra Di Maio e Salvini a chi attacca di più l'Europa : Perché l’Italia sfida l’Unione europea? Madrid, 26 ott 08:33 - (Agenzia Nova) - Le ultime settimane sono state contrassegnate dalle crescenti tensioni fra l’Italia e le autorità della Comunità europea, a causa del bilancio per il 2019 e l'obiettivo di deficit del governo gialloverde. Lo scrive il qu

Moscovici nel 2012 attaccava i tecnocrati Ue - il cronista glielo ricorda : “Come Di Maio”. E lui : “Era campagna elettorale” : “Come abbiamo già detto siamo disposti al confronto e al dialogo con la Commissione Europea, ma vorrei che, durante questo dialogo, Moscovici si ricordasse delle sue parole quando era ministro e si rendesse conto che ciò che vale per la Francia non può non valere per l’Italia. Siamo entrambi due Paesi Fondatori e siamo entrambi due paesi sovrani. Sì al dialogo ma noi andiamo avanti. Moscovici, come lui stesso ammette, al mio posto farebbe ...

Manovra - Salvini : Bruxelles attacca un popolo. Di Maio : «Non ci fermeremo» : 'Non stanno attaccando un governo, ma un popolo. Sono cose che fanno irritare ancora di più gli italiani e poi qualcuno si lamenta che l'Unione Europea è al minimo della popolarità'. Così il ministro ...

X Factor - Adriano Celentano difende Asia Argento e attacca Sky. Mara Maionchi : "Di str*nzate - ne diciamo tutti..." : Asia Argento, per sua stessa ammissione sui social network, ha definitivamente ingoiato il rospo dell'esclusione dalla dodicesima edizione di X Factor, causata dallo scandalo legato all'attore statunitense Jimmy Bennett, grazie ad Adriano Celentano.Il Molleggiato, infatti, ha preso le parti dell'attrice e regista romana (che ha dovuto lasciare la propria poltrona di giudice a Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale), sferrando un bell'attacco a ...

Italia a 5 Stelle - Conte sul palco 'Avanti fino al 2013'. Grillo attacca il Quirinale e Di Maio rassicura 'Resteremo nella Ue' : ... 'Noi abbiamo cambiato il mondo...guardate a Conte cosa è successo in in 4 mesi, era un cazzo di professorino, che faceva l'esegesi del diritto e ora è qui: noi cambieremo il mondo'. Sul 'figlioccio' ...

Leopolda - il ritorno del finanziere Davide Serra. Renzi lo esalta e attacca : “Salvini-Di Maio? Persi 700 milioni al mese” : C’è chi ricorda ancora le sue dichiarazioni esplosive sullo sciopero alla Leopolda 2014, quando Davide Serra – finanziere amico di Renzi e storico sponsor delle sue campagne elettorali – rivendicò la necessità di limitarlo, convinto che creasse più disoccupati. Parole che costrinsero l’ala Renziana del Pd a immediate rettifiche, dopo uno scontro con la Cgil nel mezzo della riforma (contestata) del Jobs Act. Ora, anni dopo ...

Cesara Buonamici attacca Di Maio : ‘Inaccettabile quello che ha fatto da Vespa’ (VIDEO) : Il giallo della presunta ‘manina’ che avrebbe alterato il contenuto del Decreto Fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri solo pochi giorni fa, continua ad agitare le acque non solo mediatiche, ma anche all’interno del governo formato da M5S e Lega. Nel video che segue un breve estratto del talk show di Rete 4, Stasera Italia lo storico volto del Tg5 delle reti Mediaset, Cesara Buonamici, definisce “impensabile”, “inaccettabile” e “di una ...

Schulz glissa sulla sconfitta bavarese e torna ad attaccare Salvini e Di Maio : La sconfitta dei socialdemocratici tedeschi alle elezioni bavaresi di qualche giorno fa ha evidentemente lasciato il segno, crescente malcontento nei confronti dei partiti pro Europa e la crescita dei sovranisti anche in terra teutonica devono aver colpito nel profondo Martin Schulz: l'eurodeputato ed ex presidente del parlamento europeo infatti, ha voluto dire la sua sull’attuale situazione Politica continentale, rimarcando la necessita' di ...

Schulz glissa sulla sconfitta bavarese e torna ad attaccare Salvini e Di Maio : La sconfitta dei socialdemocratici tedeschi alle elezioni bavaresi di qualche giorno fa ha evidentemente lasciato il segno, crescente malcontento nei confronti dei partiti pro Europa e la crescita dei sovranisti anche in terra teutonica devono aver colpito nel profondo Martin Schulz: l'eurodeputato ed ex presidente del parlamento europeo infatti, ha voluto dire la sua sull’attuale situazione politica continentale, rimarcando la necessità di ...

Manovra - Bruxelles attacca l'Italia. Junker : 'Deviazione inaccettabile'. Di Maio : Parli ma a maggio non ci sarete più' : 'La Manovra è passata, se ne faccia una ragione' la replica, invece, di Salvini al presidente della Commissione europea che ha di fatto bocciato il documento di bilancio di Roma: 'Se lo accettassimo ...