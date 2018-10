Di Maio accusa Draghi : "Avvelena il clima" : Attacco di Di Maio al presidente della Bce, Mario Draghi: “In un momento in cui si deve tifare Italia - ha detto il vicepremier durante la registrazione della trasmissione 'Nemo-Nessuno escluso' in onda stasera su Rai2 - mi meraviglia che un italiano, che è stato punto di riferimento ed è a capo della Bce, si metta ad avvelenare il clima ulteriormente”.

"Conte leggeva - Di Maio scriveva" : Salvini accusa i 5 stelle : "Non voglio passare per scemo. Niente scherzetti". L'invettiva del vicepremier Matteo Salvini apre un crisi di governo mai...

Pace fiscale - Orfini contro Di Maio : “Bozza manipolata? Accusa ridicola e folle. Non sa come giustificare condono” : Luigi Di Maio, dopo la denuncia fatta nel salotto di Bruno Vespa, intercettato starmene non risponde alle domande dei giornalisti. Sulla vicenda della ‘manina’ nel DL fiscale l’opposizione, con Matteo Orfini, presidente del partito Democratico attacca: “Solidarietà alla Procura che si dovrà occupare di cose palesemente insensate, ridicole e folli. Siamo di fronte ad una cosa senso: Di Maio cerca di nascondere il ...

Dl fisco - Di Maio accusa : Hanno manipolato il testo : Dl fisco, Di Maio accusa: Hanno manipolato il testo «Nel testo che è arrivato al Quirinale c’è lo scudo fiscale per i capitali all’estero. E c’è la non punibilità per chi evade. Noi non scudiamo capitali di corrotti e di mafiosi. E non era questo il testo uscito dal Cdm. Io questo testo non lo firmo e non andrà al Parlamento», ha aggiunto. «Questo è un condono fiscale come quello che faceva Renzi, io questo non lo faccio votare». «Non ...

Porta a porta - Franco Bechis in studio : 'Ecco cosa c'è dietro l'accusa di Luigi Di Maio da Bruno Vespa' : ... non ha via di fuga: 'Se succedono cose di questo tipo, non vai in tv a spararle ad alzo zero, ma la prima cosa che fai è chiedere una riunione con il premier, la Lega e il ministro dell'Economia e ...

Condono - Di Maio accusa : “Testo manipolato al Colle - non lo votiamo”. Quirinale : mai ricevuto : «Nel testo che è arrivato al Quirinale c’è lo scudo fiscale per i capitali all’estero. E c’è la non punibilità per chi evade. Noi non scudiamo capitali di corrotti e di mafiosi. E non era questo il testo uscito dal Cdm». A lanciare l’accusa è il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta. «Io questo testo non lo firmo e non...

Orietta Berti : "Il Pd mi ha accusato per Di Maio. Ma non hanno fatto nulla" : Orietta Berti non ha dimenticato le polemiche di qualche tempo fa innescate dal Pd per i suoi complimenti a Luigi Di Maio . Adesso in un'intervista a Oggi, la cantante torna su quell'episodio e adesso ...

Di Maio accusa Repubblica di fake news - il bue che dice cornuto all’asino : Attacco a Repubblica, Luigi Di Maio insiste: “Non facciano le vittime”. Queste parole sono il segnale allarmante che qualcosa non funziona nella testa del vicepresidente grillino. La prima sensazione è che, alla fine dei conti, si comporti come un ragazzino viziato e ignorante che per stare al mondo riesce ad esprimersi unicamente attraverso i cliché dell’arroganza. “O con me o contro di me” è la declinazione retorica di un pensiero ...

Renzi contro Di Maio : “Mi accusava di deriva autoritaria - ora attacca la libertà di stampa” : Il senatore del Partito Democratico attacca duramente il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio: "Ha tirato giù la maschera e adesso fanno il tifo per la chiusura dei giornali: un ministro del lavoro che si compiace dei licenziamenti, un vicepremier che attacca la libertà di stampa. Mai visto in Italia".Continua a leggere

Di Maio ha accusato di terrorismo mediatico chi critica la manovra : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria spiega che gli obiettivi sono la crescita dell'1,6% nel 2019 e la riduzione del debito di un punto l'anno, non quindi 'una discesa forte ma maggiore di quella ...

Il Pd scende in piazza. Renzi accusa Di Maio : "Rischio venezuelano" : L'ex segretario del Pd, Matteo Renzi, diretto verso piazza del Popolo a Roma, per la manifestazione nazionale del Pd, torna a prendere di mira il Movimento 5 Stelle. "È giusto stare in piazza contro questo Governo. Questi incompetenti mettono a rischio l"economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. Noi dobbiamo reagire, senza paura. E ...