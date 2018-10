Destiny 2 spinge Azzardo | in arrivo doppi e tripli punti infamia

optimaitalia

(Di venerdì 26 ottobre 2018) L'avvento dell'anno due dei contenuti di2 ha indubbiamente rappresentato una boccata d'aria fresca per il franchise: lo sparatutto in salsa Sci Fi curato da Bungie necessitava infatti di un cambio di rotta netto e repentino, che lo aiutasse a riconquistare la fiducia di una community ridotta ormai ai minimi storici, e che aveva dirottato le proprie attenzioni su altri prodotti maggiormente affini alle proprie richieste. Gli sforzi degli sviluppatori hanno prodotto i risultati sperati (qui potete leggere la nostra recensione de I Rinnegati), e2 ha ripreso la propria marcia grazie anche e soprattutto ai nuovi innesti, che affiancano le modalità tradizionali del gioco.È il caso della modalità, la nuova feature introdotta con la prima espansione dell'anno due del gioco e che mette gli utenti a confronto in una sfida in cui bisognerà calibrare bene le proprie ...