Desirée - Salvini :

Desirée MARIOTTINI : PRESO QUARTO UOMO/ Foggia - pistola giocattolo e 10 kg marijuana : Salvini - "è un verme" : DESIRÉE MARIOTTINI: PRESO QUARTO UOMO: aveva addosso 10 kg di marijuana. Braccato da più di 100 agenti a Foggia, si era rasato i capelli per non farsi riconoscere.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:19:00 GMT)

Omicidio Desirèe a Roma - fermato quarto uomo a Foggia. Salvini : 'Catturato altro verme : ora carcere duro e a casa' : È stato fermato a Foggia il quarto uomo indagato per la morte di Desirée Mariottini , la 16enne morte la notte del 19 ottobre in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo di Roma. Si tratta di ...

Desirée - arrestati 3 africani : uno era stato espulso - Salvini : 'Prenderemo quarta bestia' : Per la morte di Desirée sono stati arrestati i primi 3 membri del “branco” che pochi giorni fa ha abusato della vittima dopo averla drogata pesantemente. Si tratta di immigrati irregolari, tutti africani e di giovane età, dediti allo spaccio e ai furti in aree della “movida” romana fuori controllo come San Lorenzo. Nigeria e Senegal i Paesi di provenienza dei soggetti catturati dalle forze dell'ordine: uno di essi si chiama Mamadou Gara e ha 26 ...

