Desirée | quarto arresto | è immigrato del Ghana Era a Foggia | con sé 10 kg di marijuana

Morte Desirée - preso il quarto presunto stupratore : è un immigrato del Ghana - aveva il permesso scaduto : E' stato rintracciato e fermato, vicino a Foggia, il quarto uomo coinvolto nello stupro e nella Morte della 16enne Desirée Mariottini , in un locale occupato a Roma. Si tratta di Yusif Salia, un ...

Salvini : preso quarto verme omicidio Desiree - anche lui clandestino : Roma – “Catturato a Foggia il quarto verme che avrebbe stuprato e portato alla morte #Desiree. Si tratta (guarda caso) di un immigrato clandestino. Per lui, come per gli altri tre, carcere duro e a casa!!! Ringrazio la Procura e le Forze dell’Ordine per la rapidita’ e l’efficacia”. Cosi’, su Twitter, Matteo Salvini. L'articolo Salvini: preso quarto verme omicidio Desiree, anche lui clandestino proviene ...

Desirée Mariottini - fermato a Foggia quarto uomo coinvolto nell’omicidio : aveva con sé 10 chili di marijuana : Si tratta di un trentenne del Gambia, Yosif Salia: si era tagliato i capelli per non farsi riconoscere. È stato bloccato in una tendopoli a Borgo Mezzanone. Si era già allontanato da Roma dopo la morte della sedicenne per far perdere le sue tracce

