Desirée | preso il quarto presunto stupratore | è un gambiano | aveva 10 kg di marijuana

tgcom24.mediaset

: DESIRÉE: PRESO IL BRANCO Sono due senegalesi e un nigeriano, irregolari. Uno doveva essere espulso nel 2017. Per la… - fattoquotidiano : DESIRÉE: PRESO IL BRANCO Sono due senegalesi e un nigeriano, irregolari. Uno doveva essere espulso nel 2017. Per la… - Agenzia_Ansa : #Desiree preso anche il quarto uomo, un gambese bloccato a Foggia - Agenzia_Ansa : #Desiree preso il quarto uomo, bloccato a Foggia FLASH -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Secondo il presidente della Camera la soluzione per evitare altre drammi come quello di San Lorenzo non sta nelle maniere forti. Domani mattina in piazza l'estrema destra in una manifestazione autorizzata.