Desirée | Fico contro Salvini | Le ruspe? No | serve l' amore

Roberto Fico dopo l'omicidio di Desirée : "Nei quartieri difficili non servono ruspe ma coesione sociale e amore" : Roberto Fico interviene nella polemica scatenata dall'omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne drogata e stuprata in uno stabile occupato nel quartiere San Lorenzo, a Roma. Al ministro dell'Interno, che essere andato sul posto dove la giovane è stata uccisa, aveva garantito "tornerò con la ruspa", risponde: "La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire il resto della comunità solidale. Anche ...