Desirée | Bonafede | valutare decreto contro violenza sulle donne

Desirée - Bonafede : pensare a decreto su violenze sessuali : "C'è una proposta di legge depositata alla Camera e va presa in considerazione la possibilità di agire con una decreto legge da convertire immediatamente dopo la manovra. So che sarebbe uno strappo alla regola ma di fronte a situazioni eccezionali, servono misure eccezionali". Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, parlando del caso della 16enne Desiree, trovata morta in uno stabile ...