Desirée | Fico prova a desalvinizzare il M5S | ‘Meno ruspe | più

Blastingnews

: Morte di Desiréè, manifestanti fermano Salvini a Roma. Lui: “Imbecilli, difendono i delinquenti”… - LaStampa : Morte di Desiréè, manifestanti fermano Salvini a Roma. Lui: “Imbecilli, difendono i delinquenti”… - nientediniente1 : RT @francescatotolo: È stato arrestato a #Foggia, nella baraccopoli di Borgo Mezzanone sorta nei pressi del CARA, il quarto uomo sospettato… - anticorrotti : RT @anticorrotti: Lettera aperta al signor @robertosaviano e alla signora @lauraboldrini: -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Secondo Robertoper combattere la violenza, il degrado e i rischi per la sicurezza diffusi in molte periferie italiane, non solo cittadine, l’arma migliore resta ancora la “coesione sociale” e non certo la “ruspa” evocata a più riprese dal leader della Lega Matteo Salvini. Il presidente della Camera in quota M5S ha espresso la sua opinione sulla presunta emergenza sicurezza in atto nel nostro Paese, ancora sconvolto dal brutale omicidio di Desirée Mariottini. Teatro delle sue esternazioni è stato il Forum delle Autorita' Metropolitane Europee EMA, tenutosi questa mattina nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio, alla presenza tra gli altri del sindaco pentastellato di Roma, Virginia Raggi.l’anti Salvini: altro che, serve la partecipazione Durante il lungo dibattito circa un’ora e mezza tenutosi in Campidoglio, ‘l’ospite d’onore’ RobertoVIDEO, nelle ...