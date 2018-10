Denise Pipitone compie 18 anni | i genitori | Rimarremo sempre in attesa del tuo

"Auguri Denise. Ovunque tu sia torna presto". La famiglia Pipitone scrive una lettera per i 18 anni della figlia : Denise Pipitone è scomparsa nel nulla il primo settembre del 2004. Oggi, 14 anni dopo, avrebbe compiuto 18 anni. I genitori e il fratello, sul sito cerchiamoDenise.it pubblicano la loro lettera di auguri: "Non avremmo mai voluto pensare al 18esimo compleanno di nostra figlia, come una giornata qualunque. Purtroppo il tempo non può essere fermato e di anni dolorosi senza Denise, ne sono trascorsi molti". I due genitori sperano ...

Diciottesimo compleanno di Denise Pipitone - mamma Piera : “Anche con il vuoto dentro - restiamo in attesa del tuo ritorno” : "Ad attenderti le persone che più ti amano al mondo. mamma e papà", così su Facebook Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a 4 anni da Mazara del Vallo, nel settembre del 2004. In occasione del Diciottesimo compleanno, mamma Piera ha scritto su Facebook un commovente post rivolto alla figlia." Anche con il vuoto dentro che ogni giorno ci divora, rimarremo sempre in attesa di un suo ritorno".Continua a leggere

Denise Pipitone - la mamma e il papà si sono sposati. Il regalo per i 18 anni della figlia. Un gesto davvero importante : sono passati 14 anni da quel tragico 1 settembre 2004, dal giorno in cui Denise Pipitone sparì dai suoi cari, dai suoi affetti, dalle braccia protettive dei suoi genitori. Ma una data, forse è ancora più importante e merita di essere ricordata, quella del suo compleanno. Il 26 ottobre del 2000 nasceva in Sicilia Denise Pipitone, poi scomparsa da Mazara del Vallo, nella provincia di Trapani, meno di quattro anni dopo. Da quel giorno sono ...

Denise Pipitone - il regalo dei genitori per i suoi 18 anni : giochi alla scuola dell’infanzia : Per i 18 anni di Denise Pipitone, i genitori Piera Maggio e Piero Pulizzi, che da qualche giorno si sono sposati, doneranno dei giochi rimasti inutilizzati, come una casetta e una bici, alla scuola Rodari di piazza Macello, a Mazara del Vallo, dove Denise ha frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia.Continua a leggere

Denise Pipitone - i genitori "nessun dubbio sui colpevoli"/ Ultime notizie : possibile nuovo esame del DNA? : Denise Pipitone, i genitori Piera Maggio e Pietro Pulizzi sempre più certi di chi possano essere i colpevoli. Tutte le piste finora seguite, in attesa della verità.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 22:15:00 GMT)

Denise Pipitone - svolta nelle indagini : Sono ripartite le indagini su Denise Pipitone , la bambina di Mazara del Vallo scomparsa il primo settembre 2004 . Scomparsa quando non aveva ancora compiuto 4 anni, il 26 ottobre compirà 18 anni. Tra ...

Denise Pipitone - svolta nelle indagini : 'Impronta potrebbe riaprire il caso' : Novità nelle indagini su Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 all'età di 4 anni e che la mamma, la coraggiosa Piera Maggio , continua a cercare con forza da 14 ...