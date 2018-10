huffingtonpost

: Manovra, anche “quota 100” andrà in un ddl. Bongiorno: “Per gli statali norma ad hoc, va garantita continuità dei s… - fattoquotidiano : Manovra, anche “quota 100” andrà in un ddl. Bongiorno: “Per gli statali norma ad hoc, va garantita continuità dei s… - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - HuffPostItalia : Ddl ad hoc per 'quota 100'. Si studia preavviso statali -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Anche per100 bisognerà aspettare un provvedimento specifico. Il dettaglio della misura non dovrebbe infatti arrivare con la legge di Bilancio che conterrà invece gli stanziamenti necessari con la creazione di due Fondi specifici e 'comunicanti', uno per le pensioni e uno per il reddito. A complicare la stesura della misura anche il nodo del pubblico impiego, per il quale si profila una norma ad hoc per l'uscita dal lavoro con la pensione anticipata.L'annuncio di un intervento differenziato per gliè arrivato oggi dalla ministra della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno che, confermando le indiscrezioni circolate in questi giorni, ha sottolineato la necessità di "garantire la continuità dell'azione amministrativa" e spiegato che si sta valutando l'introduzione di unper chi raggiunge i requisiti e decide di andare in ...