Dasha | fidanzata di Stefano Sala | cosa le è successo? Lo sfogo notturno al Gf Vip

Dasha Kina - cos’è successo alla fidanzata di Stefano Sala?/ Bloccata in Ucraina per la guerra? (GF Vip 2018) : Dasha Kina torna a parlare del comportamento del fidanzato Stefano Sala e di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip 2018 con Benedetta Mazza. Lo perdonerà?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 00:43:00 GMT)

Dasha Kina - la fidanzata di Stefano Sala/ “Benedetta Mazza? Per lui è solo un’amica” (Grande Fratello Vip) : Dasha Kina , la bellissima fidanzata di Stefano Sala , punta il dito contro Benedetta Mazza in un'intervista rilasciata al settimanale Chi (Grande Fratello Vip) .(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 08:12:00 GMT)

Stefano Sala e la fidanzata Dasha - lei lo ha lasciato? Chiari segnali su Instagram : Stefano Sala, Dasha pare lo abbia già lasciato: batosta in arrivo per il concorrente La storia tra Stefano Sala e Dasha potrebbe essere finita: lei ha chiaramente lasciato capire le sue intenzioni in merito a questa storia. Su Instagram è impossibile non notare che la ragazza non abbia affatto gradito il comportamento e le parole […]