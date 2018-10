Daniel Gros | Se si parla di Russia e debito vuol dire che si mette male

L'economista Daniel Gros sulla bocciatura della manovra : "Sui mercati non sarà l'Apocalisse - ma l'Italia balla sull'orlo del precipizio" : No, sui mercati non sarà l'Apocalisse. I rischi, però, restano elevati perché si balla "sull'orlo del precipizio" e per far cambiare il vento, in negativo, "basta poco". L'economista tedesco Daniel Gros, direttore del Centre for European Policy Studies (Ceps) valuta così - in un'intervista a Huffpost - l'impatto sui mercati della bocciatura della manovra da parte della Commissione europea.Da Bruxelles arriva una ...