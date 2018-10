Dani Alves ed il paragone con Cancelo | “Nessuno è come me”

L'Equipe : 'È Cancelo l'erede di Dani Alves' : TORINO - In Italia lo si è imparato a conoscere nella passata stagione, quando ha iniziato a mostrare il suo valore nell' Inter che era riuscito a prenderlo in prestito. E le prestazioni di Cancelo ...

Joana - la moglie di Dani Alves spiega : 'Ecco perchè mi sono rifatta' FOTO : Per un adolescente alla quale piaceva il mondo della moda era frustrante non corrispondere a quello stereotipo. Oggi non l'avrei fatto perché per la moda non devi avere necessariamente un seno ...

Buffon : ''Dani Alves cambierebbe le sue Champions col mio Mondiale'' : Intervenuto alle celebrazioni al Quirinale per i 120 anni della Figc, Gigi Buffon ha raccontato un interessante aneddoto sul brasiliano Dani Alves, suo ex compagno alla Juventus. Sempre viva l'...

Juventus - Dani Alves ha già nostalgia? “Mi mancano queste sensazioni” : Dani Alves- Un’avventura in bianconero durata solo un anno con un inizio in sordina e seconda parte di stagione d’assoluto protagonista. Un’annata in bianconero coronata dalla finale di Cardiff, poi svanita sotto gli artigli del Real Madrid. Tuttavia, lo stesso Dani Alves, sembrerebbe aver nostalgia dei colori bianconeri. Prima le frecciatine, ora il messaggio sul […] L'articolo Juventus, Dani Alves ha già nostalgia? ...

La moglie di Dani Alves svela : "Mi sono rifatta il seno - ma non lo rifarei" : Joana Sanz , modella spagnola, è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo e compagna di Dani Alves, ex terzino di Juventus e Barcellona. L'ex campione bianconero, ora al Psg, negli anni ha ...

Seno rifatto sì o no? La moglie di Dani Alves non ha dubbi - Joana Sanz ha un rimpianto : “tornando indietro…” : Joana Sanz parla del suo Seno rifatto, la moglie di Dani Alves pentita dell’operazione chirurgica alla quale ha fatto ricorso “Si tratta di un tema delicato e non voglio influenzare nessuno con la mia opinione. L’ho fatto perché, purtroppo, lo stereotipo che abbiamo è quello di una donna con il Seno. Per un adolescente alla quale piaceva il mondo della moda era frustrante non corrispondere a quello stereotipo. Oggi non l’avrei fatto ...

Dal campo alla passerella : tacchi a spillo e sfilata in shorts. Dani Alves si diletta con una mise da miss : Dani Alves nella sua casa di Parigi si lascia andare assieme alla fidanzata e dà vita ad un siparietto pubblicato su Instagram: indossa tacchi a spillo e improvvisa una sfilata domestica: “A Parigi è la settimana della moda, sono pronto a partecipare con la mia dolce metà” L'articolo Dal campo alla passerella: tacchi a spillo e sfilata in shorts. Dani Alves si diletta con una mise da miss proviene da Il Fatto Quotidiano.

Canta - balla e sfila : Dani Alves si prepara alla fashion week. VIDEO : Vivere la vita Cantando e sorridendo, con quel modo di fare tutto brasiliano. Daniel Alves incarna questo spirito alla perfezione, in campo e nella quotidianità domestica. L'esterno, calciatore del ...

Dani Alves sfila sui tacchi a spillo - il brasiliano prende in giro la sexy moglie Joana Sanz [VIDEO] : Dani Alves indossa i tacchi della moglie Joana Sanz e sfila per casa facendo finta di essere su un red carpet della settimana della moda Dani Alves imita la moglie Joana Sanz. La modella impegnata in questo periodo alle varie settimane della moda in tutto il mondo è solita indossare abiti eleganti e tacchi alti. Nella sua imitazione il calciatore del Psg mette ai piedi le sue scarpe alte e cammina per casa dispensando baci e facendo ridere ...

Ballo sexy di lady Dani Alves ed i fan impazziscono [FOTO e VIDEO] : 1/9 ...

Kakà - Maicon o Dani Alves. I nuovi azzurri sognano straniero : I giovani italiani ci sono, ma non li fanno giocare: così ha tuonato il ct azzurro Roberto Mancini. Qua, nel quartier generale azzurro di Coverciano, alle porte di Firenze, di giovani alla prima ...

Formula 1 - Dani Alves esalta Hamilton : 'Come il Barça che vince al Bernabeu' : Tra i tanti vip presenti a Monza per il Gran Premio d'Italia, Dani Alves è sicuramente uno di quelli che non è passato inosservato. Un po' per il look particolarmente azzardato, e un po' per la ...

Lady Dani Alves è una bomba sexy : i due si divertono alle Maldive [FOTO] : 1/22 Instagram ...