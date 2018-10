Dalla pace all' equità fiscale Rimborsi per i contribuenti onesti

Pace fiscale - Fico : “Si agisce all’interno di un filo rosso che è il contratto. Noi diversi Dalla Lega” : “È giusto andare avanti esclusivamente nel contratto. Se non si va avanti nel contratto non si può andare avanti“. Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, a Napoli per un convegno organizzato dall’ Ospedale Evangelico Villa Betania. “Io penso che il Paese debba stare tranquillo – ha aggiunto Fico – perché è nelle interlocuzioni normali di maggioranze e Governi che ci sia una ...

Si allarga sempre di più il condono previsto Dalla pace fiscale : Roma, 17 ott., askanews, - Si allarga sempre di più il condono previsto dalla pace fiscale. Secondo l'ultima bozza del decreto nella sanatoria rientrerà anche l'Iva, e l'integrazione degli imponibili ...

Manovra - 4 miliardi di coperture da banche e assicurazioni. Dalla pace fiscale solo briciole : 180 milioni l’anno : La Manovra per il 2019 sarà più magra di quanto calcolato una settimana fa dal ministro dell’economia Giovanni Tria: 33,5 miliardi di maggiori spese contro i 37 annunciati. Questo perché le coperture, al netto dei 21,8 miliardi di deficit aggiuntivo, si fermano sotto i 12 miliardi contro i 15 sperati. E dalle tabelle del Documento programmatico di bilancio inviato lunedì notte alla Commissione europea emerge che il grosso arriverà da non ...

Pace fiscale : iniziale calo di gettito Dalla rottamazione-ter - poi incassi salgono : Sta di fatto che i provvedimenti legati alla Pace fiscale sono un mezzo per il nuovo Esecutivo di rinverdire, rilanciare e spronare l'economia. La relazione tecnica dedica alla 'flessione della ...

Marcia della Pace. In partenza 6 pullman Dalla Provincia di Ravenna per la PerugiAssisi 2018 : E oggi finiscono per alimentare una politica priva di lungimiranza, etica, efficacia, credibilità e per dettare decisioni sbagliate che aggravano i problemi anziché risolverli'. "Per questi motivi - ...

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI/ Uomini e donne : Dalla rottura alla pace ritrovata (Trono Over) : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI tornano nel parterre di Uomini e donne per cercare l'anima gemella. Poi però accade qualcosa che sorprende i telespettatori del Trono Over...(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 13:30:00 GMT)

Cgia scettica sul gettito Dalla pace fiscale : 'Meno del previsto' : Roma, 22 set., askanews, - La Cgia di mestre contesta l'effettiva portata dei provvedimenti di condono fiscale: sul cumulato degli ultimi 45 anni hanno consentito all'erario di incassare 131,8 ...

Douglas Costa senza pace : escluso Dalla Nazionale - : Douglas Costa perde anche la Nazionale brasiliana. Anche se solo temporaneamente. Questa la decisione del commissario tecnico Tite , che ha deciso di escluderlo dall'elenco dei convocati per le ...

Dalla pace fiscale alle aliquote - la manovra prende forma : "Prima viene la crescita, poi vengono i vincoli", ribadisce Matteo Salvini assicurando che il governo sta lavorando "giorno e notte" per mettere a punto la manovra fiscale. "Non tutto e subito", ripetono i vicepremier da giorni. Ma la legge di Bilancio prende forma e potrebbe eessere accompagnata da un decreto fiscale che la completi e nel quale saranno inseriti i provvedimenti cari a Lega e Movimento 5 Stelle. Ci sarà - assicutra il ...

Salvini : «In pensione con quota 100 e al massimo 62 anni». Dalla pace fiscale 20 miliardi : «quota 100 con 64 anni? No, è assolutamente troppo alto. Io ho chiesto al massimo 62». Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante la registrazione della...

Salvini : 'In pensione con quota 100 e al massimo 62 anni'. Dalla pace fiscale 20 miliardi : 'Smontare la Legge Fornero è dare risposte concrete al paese: lavoriamo a 'quota 100' senza vincoli per restituire i diritti rubati a tanti lavoratori da quel provvedimento e per aprire il mondo del ...

Salvini : «In pensione con quota 100 e al massimo 62 anni». Dalla pace fiscale 20 miliardi : «quota 100 con 64 anni? No, è assolutamente troppo alto. Io ho chiesto al massimo 62». Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante la registrazione della...

Salvini : 'In pensione con quota 100 e al massimo 62 anni'. Dalla pace fiscale 20 miliardi : 'Smontare la Legge Fornero è dare risposte concrete al paese: lavoriamo a 'quota 100' senza vincoli per restituire i diritti rubati a tanti lavoratori da quel provvedimento e per aprire il mondo del ...

"Unconventional Circus" in Piazza della Pace. Italia e Giappone uniti Dalla danza : Un grande tendone da circo da 800 metri quadri e oltre 600 posti, allestito ad Orvieto Scalo nell'Area Spettacoli Viaggianti adiacente a Piazza della Pace. Un cast di oltre 100 artisti, allievi e ballerini Italiani e 12 danzatori professionisti Giapponesi selezionati presso la BDC - Broadway Dance ...