CUCCHI | SALVINI “ERRORE DI UN CARABINIERE NON INFANGHI GLI ALTRI” Ministro appoggia

CUCCHI - Salvini : “Eventuale errore di uno non infanghi sacrificio e impegno di molti” : ”Da ministro non ammetterò mai che l’eventuale errore di uno permetta a qualcuno di infangare il sacrificio e l’impegno di migliaia di ragazzi e delle ragazze in divisa”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla celebrazione del 40° anniversario della fondazione del Gruppo intervento speciale Carabinieri che si svolge nella sede del Comando unità mobili e specializzate Carabinieri Palidoro, a Roma. ...

CUCCHI - la ministra Trenta ai carabinieri : “Chi viola i valori dell’arma va isolato”. Salvini : “Errore di uno non infanghi tutti” : L’Arma è sempre stata “vicina al cittadino” e i carabinieri sono un “punto di riferimento, esempio di rettitudine, integrità e senso del dovere”: ma nel caso in cui “si accerti l’avvenuta negazione di questi valori si deve agire e accertare la verità isolando i responsabili allo scopo di ristabilire la fiducia dei cittadini nell’Arma”. Così il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha concluso il suo ...

L'ombra di CUCCHI sulla festa dei carabinieri. Nistri - Trenta e Salvini : "Gli sbagli di pochi non infanghino la virtù di molti" : Sono pochissimi i carabinieri che non rispettano le regole che disciplinano l'Arma, e il loro operato non deve infangare la "virtù" dei 110mila che compiono ogni giorno il loro dovere. Ne è convinto Giovanni Nistri, comandante Generale dell'Arma, che nel corso della cerimonia per i 40 anni del Gis, il Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri, ha affermato: "L'Arma si deve ricordare che è nella virtù dei 110mila ...

CUCCHI - Salvini ai carabinieri : «L’errore di uno non infanghi il lavoro di tutti» : Il comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri, alla cerimonia per i 40 anni del Gis: «La gravità dell’accaduto non si discute, ma non rispecchia la normalità del nostro modo di precedere». Trenta: «Chi nega i valori va isolato»

L amarezza di Ilaria CUCCHI 'Sapevo che c era un ordine dall alto - le parole di Salvini sono un primo passo' : 'Oggi sono esattamente nove anni che è morto mio fratello. E proprio oggi ho scoperto che i superiori dei diretti interessati, degli uomini che lo hanno menato, sapevano tutto. E che, addirittura, ...

Caso CUCCHI - Salvini : “Minacce di morte alla sorella Ilaria? I leghisti non sono violenti” : Il ministro Matteo Salvini ha risposto alle accuse lanciate da Ilaria Cucchi, che ha ricevuto minacce e insulti sui social network: "I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero".Continua a leggere

