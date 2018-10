Cucchi - l’audio del dialogo tra il carabiniere e la centrale nella notte dell’arresto : “Magari morisse - li mortacci sua” : Il 16 ottobre 2009 la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Roma contatta un carabiniere che viene poi identificato in Vincenzo Nicolardi. Stefano Cucchi – arrestato poche ore prima – deve essere trasportato in ospedale. Nicolardi non è un carabiniere qualsiasi: è uno degli imputati – è accusato di calunnia – nel processo Cucchi bis ora in corso in Corte d’assise d’Appello.”Senti mi ha ...