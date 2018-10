Crossland X : diesel - automatico e sedili speciali : Coppia speciale per Crossland X . Il crossover Opel si propone con due novità interessanti e simbiotiche, almeno per chi è avvezzo ai lunghi chilometraggi : diesel con cambio automatico e con sedili ...

Crossland X con il nuovo turbodiesel 1.5 da 120 CV Euro 6d-TEMP : Con questa nuova aggiunta alla gamma diesel, Opel per la prima volta propone Crossland X con i notevoli valori di potenza e coppia di un motore turbo diesel abbinati all’elevato confort di una trasmissione automatica dalla cambiata fluida. L’elegante e pratico SUV è disponibile con cambio automatico sia nelle versioni diesel che in quelle benzina. Disponibili per la prima volta su Crossland X anche i rivestimenti in pelle, proposti come ...