Corona non basta Il Grande Fratello Vip fa di nuovo flop

Fabrizio Corona ancora contro Ilary Blasi : "Io censurato - la D'Urso non lo avrebbe mai fatto. Lei è una vera conduttrice" : Lo scontro televisivo tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, occorso ieri sera durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha monopolizzato il dibattito attorno al programma, molto di più del confronto tra l'ex re dei paparazzi e Silvia Provvedi. Sul web si sono create fazioni, #TeamIlary e #TeamCorona e gli strascichi della discussione sono arrivati - inevitabilmente sui social. In particolare sul social di Corona che ieri sera, alcuni ...

GFVip - la Provvedi a Corona : ‘Da me non avrai più niente. Gli show mi hanno stancato’ : Da settimane aspettavamo questo show nello show, e finalmente il 25 ottobre è andato in onda: Fabrizio Corona è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per chiarire con l’ex fidanzata Silvia Provvedi (ed è subito nostalgia dell’epico incontro Cecilia Rodriguez – Francesco Monte nella prima edizione del Gf Vip). Corona, fresco di due nuovi tatuaggi (uno per Maurizio Costanzo e uno per il suo libro) ha fatto il suo ingresso ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi a Fabrizio Corona : ‘Accetto le tue scuse ma da me non avrai più niente. Gli show mi hanno stancato’ : Da settimane aspettavamo questo show nello show, e finalmente il 25 ottobre è andato in onda: Fabrizio Corona è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per chiarire con l’ex fidanzata Silvia Provvedi (ed è subito nostalgia dell’epico incontro Cecilia Rodriguez – Francesco Monte nella prima edizione del Gf Vip). Corona, fresco di due nuovi tatuaggi (uno per Costanzo e uno per il suo libro) ha fatto il suo ingresso trionfale ...

Fabrizio Corona su Silvia Provvedi : “Non l’ho lasciata - l’ho persa” : Fabrizio Corona anticipa il confronto con Silvia Provvedi al GF Vip Questa sera, giovedì 25 ottobre, andrà in onda su Canale 5 la sesta puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata speciale che vedrà l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi incontrerà Silvia Provvedi. A poche ore dall’ingresso al GF Vip, Fabrizio Corona è stato intervistato da Claudia Rossi in un’intervista ...

Esclusiva Loft - Fabrizio Corona : “Ho commesso molti reati - non voglio che i giovani mi prendano come esempio” : Fabrizio Corona a poche ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2018, rilascia un’intervista Esclusiva a Loft in diretta, a partire dalle 18, su ILoft.it. “Lei ha commesso dei reati”, chiede la giornalista di FqMagazine Claudia Rossi. “Sì, assolutamente sì – ammette l’ex re dei paparazzi che stasera incontrerà Silvia Provvedi, la sua ex fidanzata, per un chiarimento dopo averla lasciata ...

