Conte | fatto il possibile ma no elementi illegittimità su Tap

Tap : Conte - fatto il possibile : ANSA, - ROMA, 26 OTT - Sul Tap "abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia. ...

Tap : Conte - fatto il possibile : ANSA, - ROMA, 26 OTT - Sul Tap "abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia. ...

F1 - Raikkonen : 'In Ferrari ho fatto il mio tempo - sono Contento della mia futura destinazione' : Ho fatto il mio tempo con la Ferrari , vincendo gare e anche un campionato del mondo. Come pilota voglio nuove e diverse sfide ". L'approdo al team di Hinwil rappresenta un ritorno al passato per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 ottobre : Intervista a Conte sul Condono. “Ora si azzera tutto : vale solo il contratto” : L’Intervista Giuseppe Conte: “Mai aiuti ai grandi evasori, vale il contratto di governo” Il premier – Oggi si tiene il Consiglio dei ministri che deve decidere sul condono: “Nessuna crisi, faremo una nuova deliberazione” di Stefano Feltri Contratto o tutti a casa di Marco Travaglio Com’è ridotta la maggioranza, con la Lega che gioca a fregare i 5Stelle, i 5Stelle che si fanno fregare e il Contratto di governo ridotto a carta ...

Manovra - Conte 'E molto bella - siamo convinti di aver fatto bene. Nessuna frattura sul decreto fiscale' : BRUXELLES - Una difesa d'ufficio della Manovra che arriva nelle ore in cui la maggioranza gialloverde è alle prese con il 'caos manina' che il vicepremier Luigi Di Maio ha scatenato sul decreto ...

GF Vip - Eleonora Giorgi : “Ad Amici pagano pochissimo mio figlio”. Ma Paolo Ciavarro ‘rimprovera’ la madre : “La reclusione dà le traveggole. Contento - orgoglioso e soddisfatto di quanto percepisco!” : Eleonora Giorgi e il figlio Paolo Ciavarro Cocco di mamma. A poche ore dalla visita a sorpresa del figlio Paolo Ciavarro nella casa di Grande Fratello Vip 2018, Eleonora Giorgi, con gli altri coinquilini, parla di lui sottolineando quanto si dia da fare. E rivela anche un dettaglio piuttosto sensibile per chi lavora in televisione: l’entità del cachet. L’attrice svela che ad Amici pagano pochissimo il figlio che per questo motivo ...

Il CEO di Iliad è Contento di quanto fatto in Italia e promette di proseguire su questa strada : Nel corso di un'intervista con Class Cnbc, il CEO di Iliad non ha nascosto la propria soddisfazione per come gli Italiani hanno accolto l'operatore L'articolo Il CEO di Iliad è contento di quanto fatto in Italia e promette di proseguire su questa strada proviene da TuttoAndroid.

Conte lancia il Reddito di Cittadinanza “su base geografica”/ “Se fatto male è come un sussidio assistenziale” : Premier Conte lancia il Reddito di Cittadinanza "su base geografica": ultime notizie, "se fatto male il provvedimento verrebbe inteso come un sussidio assistenziale"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:13:00 GMT)

Conte : orgoglioso del lavoro fatto coi ministri - la manovra è seria e coraggiosa : "Quattro mesi. Il primo giugno si è insediato il Governo del Cambiamento. Dopo quattro giorni ho tenuto il mio primo intervento in Parlamento. In quel discorso programmatico ho illustrato i Contenuti del Contratto di Governo. Tanti gli impegni assunti e per i quali abbiamo ricevuto la fiducia, dopo quella degli elettori, da parte delle due Camere. Il cambiamento è appena iniziato". Così il presidente del ...

Conte - orgoglioso del lavoro fatto coi ministri - la manovra è seria e coraggiosa : "Quattro mesi. Il primo giugno si è insediato il Governo del Cambiamento. Dopo quattro giorni ho tenuto il mio primo intervento in Parlamento. In quel discorso programmatico ho illustrato i Contenuti del Contratto di Governo. Tanti gli impegni assunti e per i quali abbiamo ricevuto la fiducia, dopo quella degli elettori, da parte delle due Camere. Il cambiamento è appena iniziato". Così il presidente del ...

F1 – Bottas Contenuto a Sochi dopo la pole : “il team ha fatto un lavoro eccezionale” : Tutta la ‘fredda gioia’ di Bottas in conferenza stampa a Sochi dopo la conquista della pole position del Gp di Russia Valtteri Bottas è il poleman del Gp di Russia: il finlandese della Mercedes ha battuto il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, che ha commesso un errore nel giro finale, e i ferraristi, Vettel e Raikkonen, rispettivamente terzo e quarto. Bene Magnussen ed Ocon, che si piazzano alle spalle delle due Ferrari. ...

Salvini : 'Con Tria - Di Maio e Conte siamo una famiglia di fatto' : 'Oramai passo più tempo con Tria, Di Maio e Conte che con i miei genitori e i miei figli: siamo una famiglia di fatto. Andiamo d'amore e d'accordo'. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini scherza in ...

Diego Costa al veleno su Antonio Conte : “avete visto che fine ha fatto? Ecco cosa mi ha detto al telefono” : Diego Costa non risparmia una frecciatina velenosa ai danni di Antonio Conte: fra i due i rapporti continuano a restare ai minimi storici In una recente intevista al giornale spagnolo Marca, Diego Costa è tornato a parlare del suo rapporto travagliato con Antonio Conte. Il bomber brasiliano, naturalizzato spagnolo, ha avuto in passato diversi screzi con l’allenatore italiano, suo coach ai tempi del Chelsea. Nell’intervista ...

Salvini : "Con Tria - Di Maio e Conte siamo una famiglia di fatto" : "Oramai passo più tempo con Tria, Di Maio e Conte che con i miei genitori e i miei figli: siamo una famiglia di fatto. Andiamo d'amore e d'accordo". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini scherza in ...