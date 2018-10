Conte ai sindaci pugliesi | “La Tap si farà | costerebbe troppo sospendere i lavori”

Tap - Conte ai sindaci della Puglia : “Il gasdotto si deve fare - interruzione comporta costi insostenibili” : La Tap si deve fare , perché l’ interruzione dell’opera comporterebbe costi insostenibili. A comunicarlo ai sindaci della Puglia interessati dal gasdotto in costruzione è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Sul Tap, aggiunge il capo del governo, “abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia. Prometto ...

Tap - Conte ai sindaci pugliesi : «Si deve fare. Bloccarlo ha costi insostenibili» : Dopo il parere favorevole del ministro dell’Ambiente Costa, c’è il via libera politico anche del premier Giuseppe Conte . Un procedimento già autorizzato e concluso nel 2014, su cui si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 1392 del 27 marzo 2017, ha confermato definitivamente la legittimità...

Tap - Conte ai sindaci della Puglia : “La tap si deve fare - interruzione comporta costi insostenibili” : La Tap si deve fare , perché l’ interruzione dell’opera comporterebbe costi insostenibili. A comunicarlo ai sindaci della Puglia interessati dal gasdotto in costruzione è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Sul Tap, aggiunge il capo del governo, “abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia. Prometto ...

Roma : vertice sindaci e premier Conte - c'è anche Giordani. Bando periferie - si cerca una soluzione : E' in corso a Roma, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, un vertice convocato dal premier Conte, che ha invitato una delegazione di sindaci per discutere il nodo del Bando periferie. Come è noto, i ...