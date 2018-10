Consegna a Ragusa della borsa di studio Professoressa Di Maggio

Consegna te a Ragusa le borse di studio Ergon : borse di studio per un valore di 32 mila euro sono state assegnate a 31 ragazzi meritevoli dalla società Ergon . La cerimonia si è svolta a Ragusa

Ragusa - uffici aperti per Consegna tesserini venatori : Giovedi' 30 agosto l'ufficio Sport del Comune di Ragusa sara' aperti per l'intera giornata per la consegna dei tesserini venatori