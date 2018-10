Coni | ecco l' autoriforma | una sezione speciale del Collegio per le ammissioni ai

Monza - BerlusConi opta per il cambio in panchina : ecco il successore di Zaffaroni : Le due sconfitte consecutive in campionato sono state fatali per Marco Zaffaroni, allenatore del Monza. Il club lombardo recentemente acquistato da Silvio Berlusconi ha effettuato il classico comunicato di rito con i ringraziamenti per il lavoro svolto e, contestualmente, ha annunciato che da domani la squadra sarà allenata dall’ex tecnico di Milan e Brescia Cristian Brocchi, al quale viene riservato il “benvenuto e un forte in ...

“Bionda o mora?” - BerlusConi non si smentisce. Ecco la risposta che conferma il senso di Silvio per le donne : “Bionda o mora? Va sempre bene, purché te la diano”. Parola di Silvio Berlusconi. Pochi secondi di video inchiodano il leader di Forza Italia mentre esprime, con una battuta, il suo senso per le donne. L'articolo “Bionda o mora?”, Berlusconi non si smentisce. Ecco la risposta che conferma il senso di Silvio per le donne proviene da Il Fatto Quotidiano.

Caos Yonghong Li - Paolo BerlusConi sorpreso : ecco la sua idea sul cambio di rotta del governo cinese : Paolo Berlusconi ha avuto modo di dire la sua in merito all’ennesima vicenda che ha visto come protagonista negativo l’ex proprietario rossonero Yonghong Li. Ai microfoni di Top Calcio 24, innanzitutto si è detto sorpreso per quanto accaduto: “Con noi si è comportato molto bene, ha pagato tutto quello aveva da pagare, da parte di Silvio c’è stato anche molto fair play perché lui aveva versato, in modo sconsiderato, ...

Silvio BerlusConi - la frase che umilia Rino Gattuso : 'Ecco che cosa sbaglia con il Milan' : Silvio Berlusconi è un fiume in piena nel giorno dell'esordio del suo Monza contro la Triestina nel campionato di serie C. Il Cav ne ha per tutti, non solo per i suoi giocatori nello spogliatoio, ma ...

BerlusConi smonta una "bugia" : "Ecco com'è il Mar Nero" : In queste ore, Silvio Berlusconi si trova a Sochi, in Russia, per festeggiare i 66 anni di Vladimir Putin. Era stato proprio il Cav a anticipare questo suo viaggio con un post su Facebook: "In volo verso la Russia per il compleanno del mio amico Vladimir Putin. Ne approfitterò per confrontarci su tutte le grandi questioni internazionali".E oggi il Cavaliere rilancia, svelando un piccolo segreto: "Ho scoperto un'altra diffusa 'bugia': il Mar Nero ...

BerlusConi : “Giovani italiani - corretti e senza tatuaggi : ecco il progetto per il mio Monza” : Quella del Monza sarà una "squadra giovane, di tutti italiani" e che sarà "un esempio di correttezza" in campo e fuori. L'articolo Berlusconi: “Giovani italiani, corretti e senza tatuaggi: ecco il progetto per il mio Monza” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

BerlusConi-Monza - ecco le cifre e le modalità di acquisto del club brianzolo : Il nuovo Monza targato Silvio Berlusconi, ha già portato a termine il suo primo acquisto, l’ex Bari Iocolano, rimasto svincolato dopo il fallimento della società pugliese. Il condor Galliani, quindi, continua a farsi valere sul mercato dei parametro zero. In ogni caso, intanto iniziano ad emergere dettagli sulle cifre di acquisto della società brianzola da parte dell’ex presidente del Milan. Secondo quanto riferito da ...

Il Monza chiama Cassano : 'Grazie BerlusConi e Galliani - ma ecco dove voglio andare...' : Si è gettato sul tennis, sport che pratica ormai ogni giorno, ha curato il fisico e l'alimentazione continuando comunque a giocare alcune partitelle settimanali. Ovviamente, resta da valutare la ...

I sogni - i ricordi e le sfide : ecco il Monza di BerlusConi : 'Il legame col mondo dello sport e i suoi valori è da sempre nel dna del fondatore del nostro gruppo Silvio Berlusconi' l'annuncio soddisfatto di Danilo Pellegrino, ad di Fininvest, presente in prima ...

Nuovo Monza alla Fininvest di BerlusConi : è ufficiale. Galliani ad - ecco il Consiglio d'amministrazione : La notizia era nell'aria da alcune settimane. Ora è arrivata l'ufficialità. Fininvest Spa, la holding che detiene azioni e società della famiglia Berlusconi ha "finalizzato in data odierna l'...

