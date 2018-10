Confermato il rating dell' Italia Ma l' outlook passa a negativo

Standard a& Poor's ha Confermato il rating dell'Italia a 'BBB'. L'outlook diventa negativo : L'agenzia internazionale S&P conferma il rating dell'Italia, lasciandolo a 'BBB', a due gradini dal non investment grade , ossia il livello spazzatura, , e abbassa L'outlook, da stabile a negativo. Il ...

Standard & Poor’s : «Rating Confermato ma la manovra frenerà la crescita» Palazzo Chigi : «È un freno al deficit» : E’ arrivato in serata l’atteso parere dell’agenzia di rating. Non c’è stato il downgrade, l’Italia resta a BBB. Secondo l’agenzia la manovra indebolisce la crescita e alla fine il deficit sarà del 2,7 e non del 2,4

Fca - Moody's alza outlook a positivo : 'Continui miglioramenti dei parametri del credito'. Confermato rating BA2 : MILANO - Moody's ha Confermato il rating BA2 su Fiat Chrysler Automobiles NV, alzando l'outlook da stabile a positivo. Confermati anche gli altri giudizi sulla casa automobilistica e...

L’agenzia di valutazione del credito Fitch ha Confermato il rating BBB per l’Italia - ma ha rivisto ha rivisto l’outlook a “negative” : L’agenzia di valutazione del credito Fitch, una delle tre più influenti al mondo tra quelle che si occupano di rating, ha confermato il rating BBB per l’Italia, ma ha rivisto ha rivisto l’outlook (cioè le prospettive) a “negative”, da “stabili”. The post L’agenzia di valutazione del credito Fitch ha confermato il rating BBB per l’Italia, ma ha rivisto ha rivisto l’outlook a “negative” appeared first on Il Post.

Fitch avverte l'Italia : rating Confermato ma orizzonte negativo : ... ma allo stesso tempo gli analisti della società non hanno potuto evitare di esprimere le preoccupazioni per l'andamento della nostra economia. Il rapporto, reso noto nel giorno in cui lo spread tra ...

Confermato il rating dell'Italia. Ma Fitch ci abbassa l'outlook : ' Le regole dell'economia - aggiunge Napoli - non le scrivono le agenzie di rating, è ovvio, come pure dovrebbe essere ovvio che nessun governo ha il potere di stravolgere le regole della matematica ...