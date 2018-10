Condannato a 14 anni e 10 mesi il 'profeta' del Forteto : Firenze, 26 ott. -, AdnKronos, - La Corte d'Appello di Firenze ha Condannato a 14 anni e 10 mesi Rodolfo Fiesoli, 77 anni, il "profeta" del Forteto, accusato di abusi sessuali, anche su minori, e ...

Uccise fidanzata - Condannato a 30 anni : 20.48 E' stato condannato a 30 anni di reclusione il giovane di Biella,reo confesso dell'omicidio della fidanzata,uccisa in Sardegna nel giugno 2017, dove la coppia era in vacanza. Lo ha deciso il Giudice dell'udienza preliminare di Nuoro, dopo 3 ore di camera di Consiglio. Il procedimento si è svolto con rito abbreviato, che prevede lo sconto di pena. I genitori della ragazza si dicono "soddisfatti,perché è stata riconosciuta la piena ...

Uccise la fidanzata in Sardegna - Dimitri Fricano Condannato a 30 anni : Disse che erano stati alcuni sconosciuti rapinatori, incappucciati e spietatissimi, che volevano portarsi via un orologio e pochi soldi. Invece era stato lui: in preda a un raptus, alla fine di un litigio banale, a scagliarsi contro la fidanzata e a ucciderla. Dimitri Fricano negò per un mese e poi alla fine raccontò fino in fondo la verità: Erika ...

Uccise fidanzata in Sardegna durante una vacanza : Condannato a 30 anni - : Questa la decisione del Gup del tribunale di Nuoro nei confronti di Dimitri Fricano, il giovane di Biella reo confesso dell'omicidio della fidanzata Erika Preti, uccisa il 12 giugno 2017 in una ...

Sardegna - uccise la fidanzata Erika Preti mentre erano in vacanza : Condannato a 30 anni di carcere : Dopo tre ore di camera di consiglio, il gup del tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, ha stabilito una condanna a 30 anni di carcere per Dimitri Fricano, il giovane di Biella reo confesso dell’omicidio della fidanzata Erika Preti, uccisa il 12 giugno 2017 in una villetta di San Teodoro, dove la coppia era in vacanza. Una sentenza che accoglie la richiesta fatta dal pm Riccardo Belfiori, che aveva chiesto appunto il massimo della pena consentita ...

Truffa una serie di aziende agricole - Condannato a due anni : BOLZANO . Un trentenne della provincia di Agrigento, Angelo Mangiavillano, è stato condannato a due anni di reclusione e 2.400 euro di multa, per Truffa dal tribunale di Bolzano. L'uomo era accusato ...

Roma - sequestrarono imprenditori : Casamonica Condannato a 15 anni : Condanne aumentate nel nuovo processo d'appello per Guerino Casamonica, Alfredo Di Silvio e Romolo Di Silvi, accusati del sequestro di due imprenditori, Massimo Ciampa e Victor Manuel Ramirez, il ...

Avrebbe abusato di 13enne : insospettabile 'amico di famiglia' Condannato a 9 anni e 6 mesi : Un operaio 51enne di Veglie rispondeva del reato di violenza sessuale aggravata e continuata. L'uomo venne arrestato il 1 febbraio scorso

‘Ndrangheta - arrestato a Roma reggente della cosca di Gallico Condannato definitivamente a 18 anni : Era latitante da un anno. E di fatto era il reggente della cosca Gallico. Filippo Morgante, 48 anni, si nascondeva a Roma ed è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria. Esponente di spicco della famiglia mafiosa di Palmi, Morgante si era dato alla macchia nell’ottobre dell’anno scorso quando è andata definitiva la condanna a 18 anni, un mese e 28 giorni che la Corte d’appello di Reggio gli ha ...

Clinica Santa Rita - Brega Massone Condannato a 15 anni nel processo bis : E’ stato condannato a 15 anni di carcere Pier Paolo Brega Massone, l’ex chirurgo toracico della Clinica Santa Rita, nel processo bis davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Milano, con al centro la morte di 4 pazienti. Il suo ex braccio destro, Fabio Presicci, imputato per due dei decessi, è stato condannato a 7 anni e 8 mesi. I giudici hanno riformulato l’accusa per i due in omicidio preterintenzionale, riducendo dunque la pena. Il processo ...

Liverpool-Roma - aggressione a Sean Cox : Lombardi Condannato a tre anni : Il tifoso della Roma, Filippo Lombardi, è stato condannato a tre anni di carcere per disordini violenti compiuti lo scorso 24 aprile a Liverpool in occasione della semifinale d’andata di Champions League. Lombardi è stato invece dichiarato non colpevole di aggressione a mano armata ai danni del tifoso dei Reds, Sean Cox. Lombardi SOTTO CUSTODIA DA APRILE Lombardi, […] L'articolo Liverpool-Roma, aggressione a Sean Cox: Lombardi ...

Ferì un cugino al termine di un litigio con una sbarra di ferro : Condannato a 4 anni di reclusione

Liverpool-Roma - ultrà Condannato a 3 anni : ANSA, - LONDRA, 18 OTT - Colpevole di aver provocato disordini violenti con un'altra trentina di tifosi romanisti, ma non di aver aggredito personalmente Sean Cox, fan irlandese del Liverpool ridotto ...