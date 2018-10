Concorso Agenzia delle entrate per 510 funzionari Nuovo rinvio | il 14 dicembre 2018 data

Agenzia delle entrate - rimandato il Concorso per 510 posti : Il concorso per 510 funzionari dell' Agenzia delle entrate è stato nuovamente rimandato . La notizia arriva direttamente dal sito dell' Agenzia delle entrate . Oggi era attesa la data e la sede del ...

Concorso Agenzia entrate 510 posti : oggi in Gazzetta la data delle prove : Ancora poche ore per conoscere data e sede del Concorso 510 funzionari Agenzia entrate : sarà infatti pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale il diario delle prove . L’ Agenzia delle entrate aveva infatti pubblicato un avviso sul proprio portale contenente il rinvio della pubblicazione della data e della sede della prova oggettiva attitudinale del Concorso 510 funzionari a oggi , 26 ottobre. La selezione pubblica riguarda l’assunzione di funzionari a ...

Concorso pubblico Agenzia delle Entrate - bando entro il 2018 : entro il 31 dicembre 2018 è attesa la pubblicazione del bando per il Concorso pubblico dell’ Agenzia delle Entrate . Saranno reclutati 403 dirigenti. La procedura di reclutamento avviata nel 2014, è stata poi bloccata dal Tar del Lazio a causa della riserva del 50% dei posti a favore del personale già di ruolo, inquadrato in III area funzionale. Adesso è atteso da anni, ma entro questi mesi dovrebbe finalmene arrivare. Concorso Agenzia ...

Concorso 510 funzionari Agenzia entrate : oggi in Gazzetta la data delle prove : È attesa nella serata di oggi – martedì 11 settembre – la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del calendario delle prove del Concorso Agenzia delle entrate per 510 funzionari. In un avviso risalente allo scorso 5 giugno infatti, le entrate avevano comunicato che “Il diario e la sede d’esame per lo svolgimento della prova oggettiva attitudinale prevista dal punto 6 del bando di Concorso della selezione pubblica per ...