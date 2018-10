Con la bici contro un' auto Eliambulanza atterra per un ciclista

Meglio di Christie's - l'asta delle bici 'randagie' Conquista i monfalConesi : Successo della vendita a prezzi stracciati dei velocipedi custoditi nei magazzini comunali. Non sono mancati i rilanci: da 3 euro

Uccide la fidanzata Con 129 forbiciate : "Le ho mangiato il cuore" : L'orrore a Krasnoyarsk, in Siberia. Alexey Yastrebov, 35 anni, è stato condannato a 12 anni di carcere oltre al trattamento...

Anche il Senato approva il taglio dei vitalizi. Con la Camera sforbiciata a 2.700 assegni : Anche il Senato taglia i vitalizi. La delibera che ricalcola gli assegni agli ex-Senatori secondo il sistema contributivo e che riprende le norme già approvate alla Camera nel luglio scorso con la ...

Con CoopVoce e ViviBici si accumulano Giga andando in bicicletta : Da CoopVoce arriva una nuova interessante promozione in virtù della quale andando in bici sarà possibile avere un bonus per navigare su Internet L'articolo Con CoopVoce e ViviBici si accumulano Giga andando in bicicletta proviene da TuttoAndroid.

Auto Contro bici - ciclista finisce in ospedale : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Auto contro bici, ciclista ...

La Milano-Torino è un bicisContro in salita e un cin-cin di Pinot : Sopra Superga le nuvole, sulla strada che porta al Santuario le biciclette. Davanti a tutti un gioco di attimi, di sguardi, di imprevedibilità che non lo sono, ma che lo diventano. Occhi che si girano al momento sbagliato, altri che invece inquadrano il momento giusto, quello buono per salutare il s

Luci per bici e ciclismo : led - fari e Consigli di illuminazione : Luci per bici e ciclismo: led, fari e consigli di illuminazione – Le lunghe e luminose giornate estive e tardo primaverili sono un lontano ricordo? Non volete rinunciare a godervi una pedalata in tutta sicurezza con la vostra bici da corsa, mountain bike o semplicemente con la vostra city bike da città che usate tutti i giorni? Nessun dramma: spostarsi in bici per lavoro o allenarsi per il proprio benessere fisico quando la luce naturale ...

Contro i furti di biciclette Milano metterà online foto e codici di marcatura dei telai : Il Comune di Milano vuole creare un registro online delle biciclette, facilmente consultabile e contenente i dati dei proprietari, le foto e le descrizioni delle bici e i relativi codici univoci di marcatura incisi sulle stesse due ruote: un sistema di registrazione capace di facilitare il recupero delle bici rubate e scoraggiare i fenomeni di ricettazione, con un accesso dedicato alle forze dell’ordine. Gli uffici di Palazzo Marino hanno ...

Con le forbici d'acciaio aprivano le auto per rubare - nei guai 5 giovani : Carrara, 3 ottobre 2018 - Rubavano nelle auto in sosta: presi 5 giovani. I ragazzi negli ultimi tempi avevano messo a segno decine di furti sulle auto in sosta. Il loro 'marchio di fabbrica' erano i ...