Come si entra davvero nel mondo dei Puffi

WhatsApp - ecco Come entrare in chat da invisibili : A volte diventare invisibili su WhatsApp è l’unico modo per evitare che alcuni contatti ci disturbino o controllino le nostre connessioni. Per ‘sparire’ dalla famosa app di messaggistica, esistono tuttavia una serie di piccoli accorgimenti davvero semplici da applicare. Per prima cosa, è sufficiente andare in Impostazioni/Account/Privacy e toccare la voce ‘Ultimo accesso’. Impostando questa opzione su ...

Svelato il nuovo amore di Emily in Criminal Minds 14 - Stephen Bishop entra nel cast Come Andrew Mendoza : Tra le novità di Criminal Minds 14, come anticipato dalla showrunner Erica Messer, ci sarà un nuovo interesse amoroso per Emily, che ora ha anche una faccia e un nome. TvLine ha Svelato che si tratta di Stephen Bishop, nuovo volto ricorrente della serie di lungo corso di CBS nei panni di Andrew Mendoza. Ex giocatore di baseball prestato alla recitazione, già interprete di un agente dell'FBI nella serie Imposters, Bishop ha recitato in ...

Le nuove etichette carburante entrano in vigore. Ecco Come funzionano : Sui veicoli nuovi si troveranno in prossimità del tappo del serbatoio di carburante, in ogni stazione di servizio sia sul distributore che sulla pistola della pompa per l'erogazione. Sono le nuove etichette carburante in vigore dal 12 ottobre in attuazione del regolamento europeo 2014/94, recepito in Italia con un decreto legislativo del 2017.Tutto è nato, spiegano all'Unione Petrolifera (Up), "dall'esigenza di rendere uniforme, in ...

Come entrare e uscire da modalità provvisoria : Improvvisamente potrebbe capitare che il computer, lo smartphone o il tablet non funzioni correttamente Come prima, quindi si cerca la via per provare a risolvere. Abbiamo deciso di creare una guida in cui vi spieghiamo leggi di più...

Come bloccare chiamate in entrata : È proprio nei momenti di maggiore relax o tensione che il telefono squilla. Spesso e volentieri però potrebbe non essere qualcosa di importante, Come offerte dai call center o scherzi telefonici di amici. Ma per leggi di più...

Luca Motta entra in Epson Italian Come Value Channel Sales Manager : Luca Motta entra in Epson Italia nel ruolo di Value Channel Sales Manager, dopo aver ricoperto diversi incarichi in HP. Luca Motta, vanta una lunga esperienza consolidata nel mondo dell'Information ...

Un cavallo entra in un bar… non è una barzelletta - è successo davvero. Ecco Come è andata a finire : Una cavalla da corsa ha fatto irruzione nel bar del centro scommesse nei pressi di un ippodromo parigino. L’ingresso dell’animale non è passato inosservato, clienti e inservienti sono scappati in preda al panico per evitare di essere travolti. L'articolo Un cavallo entra in un bar… non è una barzelletta, è successo davvero. Ecco come è andata a finire proviene da Il Fatto Quotidiano.

Brianza - un altro binario rotto Come a Pioltello : il guasto entra nell'inchiesta sul deragliamento : Problema al giunto, come quello che il 25 gennaio ha causato 3 vittime e decine di feriti. Questa volta il macchinista, grazie anche al semaforo giallo, si è reso conto della rottura e ha evitato l'incidente. I magistrati che indagano sulla tragedia hanno acquisito tutti i dati

Lory Del Santo ha deciso : entra nella casa del GF Vip Come concorrente : Grande Fratello Vip, anticipazioni 2^ puntata: arriva Lory Del Santo Lunedì 24 settembre è iniziata la terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality più spiato d’Italia presentato da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Fino a qualche ora fa era in dubbio la partecipazione di Lory Del Santo. Lo scorso luglio, infatti, aveva firmato il contratto, ma ad agosto il figlio Loren si è tolto la vita, in seguito ad una ...

Untraditional 2 - la serie tv di Fabio Volo arriva su Comedy Central : Casa nuova per Fabio Volo e per la sua serie tv Untraditional. La seconda stagione, infatti, va in onda da questa sera, 25 settembre 2018, alle 21:00, su Comedy Central (canale 128 di Sky). In occasione della première, però, i primi due episodi saranno trasmessi in simulcast anche su Mtv (canale 130) che, dalla settimana prossima, manderà invece in onda le repliche il lunedì successivo, alle 22:50.La seconda stagione di Untraditional ...

ELEONORA GIORGI - CHI È?/ L’attrice entra da single : “Mi divertirò Come un boy scout” (Grande Fratello Vip) : ELEONORA GIORGI sarà tra i concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, al via questa sera lunedì 24 settembre in prima serata su Canale 5.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 20:46:00 GMT)

GF Vip Mediaset - sarà Lory Del Santo a decidere se entrare o meno - verrà trattata Come gli altri concorrenti : Lory Del Santo al GF Vip, Mediaset: ‘Deciderà lei se entrare o no’. Ilary Blasi: ‘Mi relazionerò con lei come lei vuole, la tratterò come tutti gli altri’ Lory Del Santo, dopo il suicidio del figlio Loren (leggi l’articolo), avvenuto lo scorso agosto, ha cambiato idea: aveva firmato un contratto per essere al GF Vip lo scorso luglio, poi, data l’entità della tragedia vissuta, ha detto di no, ora vuole partecipare e usare ...

Roma : Boscaino subentra a Ghimenti Come comandante Vigili del Fuoco : Roma – Cambio della guardia ai vertici del Comando dei Vigili del Fuoco della Capitale. Nella mattinata di oggi si e’ svolta la cerimonia di insediamento per il nuovo comandante Giampietro Boscaino, che prende il posto di Marco Ghimenti. Boscaino entra nel corpo nazionale nel 1990, ricoprendo vari incarichi. comandante di Brindisi nel 2005, Taranto 2011, parte del 2014 come primo dirigente all’Istituto Superiore Anticendi, poi ...