Climathon 2018 | oggi oltre 100 città nel mondo sfidano il cambiamento climatico in un

: Climathon 2018. Incontri, laboratori, giochi ed eventi per prevenire e combattere gli impatti dei cambiamenti clima… - massimozedda : Climathon 2018. Incontri, laboratori, giochi ed eventi per prevenire e combattere gli impatti dei cambiamenti clima… - c_appendino : #RT @TorinoClick: Oggi presentato #Climathon 2018, Main stage a #Torino @KirstenCKIC @AlbertoUnia @davidecanavesio… - luisacagliari : Oggi a #climathon Cagliari 2018, impegnati x Cagliari città sostenibile -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Nelsono100 leche, venerdì 26 ottobre, riuniranno le menti migliori per contrastare i cambiamenti climatici. Lo faranno prendendo parte al, maratona di 24 ore promossa da EIT Climate-KIC: una competizione di idee che riunisce studenti, imprenditori, ricercatori, esperti e informatici per affrontare le sfide climatiche specifiche dellein cui vivono. L’azione delleper contrastare gli effetti di un clima che cambia deve essere rapida e su larga scala: giàsono proprio i centri urbani a contribuire peril 70% alle emissioni globali di carbonio, ed entro il 2050 si prevede che il 70% della popolazione vivrà in. Per questo,squadre composte da Amministrazioni locali, Università e Centri di Ricerca, ONG e associazioni in ben100 centri urbani, tra cui Parigi, Rio de Janeiro,del Capo e, in Italia, Roma, Venezia, ...