Climathon 2018 | il cambiamento climatico un volano per l’economia

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Dal 2008 a oggi, sono 550 i milioni di euro convogliati sulle start-up, 2.000 i nuovi posti di lavoro a tempo pieno, 367 i nuovi servizi e prodotti realizzati, più di 1000 le start up nate attorno a idee innovative; tutto ciò, grazie ad attività di formazione di cui hanno beneficiato 17.000 persone e 2,5 miliardi di euro di finanziamenti complessivamente attirati sul settore dell’innovazione tecnologica. E grazie anche a undi mentalità: vedere possibilità imprenditoriali dove altri vedono solo problemi climatici locali. In una lotta contro il tempo per l’intero genere umano. Sono i numeri dei 10 anni di attività di EIT Climate-KIC, la più grande partnership pubblico-privata europea per combattere il, in questi giorni sotto i riflettori a Torino, dove è stato inaugurato il, la maratona globale delle idee sul climate change che si ...