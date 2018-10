Cina più debole di quanto si creda

Real Madrid - uno dei papabili successori di Lopetegui ha firmato la risoluzione : Spagna più viCina? : Antonio Conte ha firmato la risoluzione del contratto con il Chelsea, liberandosi dal club londinese, e adesso sembra più vicino al Real Madrid. Stando a quando affermato da SportMediaset, nonostante la risoluzione, la causa di lavoro al tribunale di Londra resta in sospeso. Conte avrebbe già l’accordo con il Real, ma per le sue sorti sarà comunque decisivo il Clasico in programma domenica: in caso di risultato negativo, ...

Cina fabbrica di miliardari : due in più a settimana nel 2017 : Roma, 26 ott., askanews, - La Cina è la nuova fabbrica dei miliardari. Lo scorso anno il più grande paese comunista del mondo ne ha sfornato due a settimana. Lo rivela uno studio della banca svizzera UBS e della società di consulenza PwC. La concentrazione della ricchezza ha avuto nel 2017 il suo picco, aumentando &...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Marsiglia-Lazio 1-3. La qualificazione ora è più viCina : La Lazio espugna Marsiglia e si avvicina al passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League: i biancocelesti passano per 1-3 in terra francese e salgono a quota 6 punti, mentre i transalpini restano a 1. La vittoria del Francoforte, che batte 2-0 l’Apollon salendo a quota 9 e lasciando gli avversari a 1, spiana la strada anche agli uomini di Inzaghi. Per la Lazio vanno in gol Wallace, Caicedo e Marusic, mentre Payet sigla il momentaneo ...

Liliana Segre attacca : 'Italia di oggi sempre più viCina a quella indifferente e fascista' : La senatrice a vita Liliana Segre ha vissuto da testimone diretta gli orrori del nazifascismo. Nelle ultime ore ha rilasciato parole piuttosto dure nei confronti del momento che si vive in Italia, sottolineando come ci si confronti con un odio crescente e non temendo di pronunciare parole che faranno discutere. "Secondo me - ha detto - dobbiamo lavorare contro la fascistizzazione del senso comune che sta appena appena un gradino sopra ...

Speciale infrastrutture : Cina - aperto al traffico il ponte più lungo del mondo : Pechino, 24 ott 17:00 - , Agenzia Nova, - Il ponte sul mare più lungo al mondo è stato aperto al traffico. Il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao è entrato ufficialmente nella storia... , Cip,

Legittima difesa è più viCina : i grillini ritirano emendamenti : Ritirati gli emendamenti M5S al ddl sulla Legittima difesa . I senatori pentastellati, riferiscono fonti grilline, hanno deciso di ritirare le sette proposte di modifica al provvedimento fortemente ...

Aggiungeva mediCinali alle ricette per ottenere rimborsi più alti - truffa da 30mila euro : nei guai una farmacista

