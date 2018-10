Cina-Giappone | Li | firmati 500 accordi per 18 mld dollari

La Cina riconquista l’antico rivale giapponese con due uccelli rari : Roma. I due ibis donati dalla Cina al Giappone qualche settimana fa sono il simbolo della rinnovata amicizia tra Pechino e Tokyo, confermata oggi dalla visita del primo ministro Shinzo Abe nella capitale cinese. Abe è stato accolto con le cerimonie che si riservano soltanto agli autorevoli capi di s

Cina-Giappone : Xi ad Abe - legami verso 'direzione storica' : "Vorremmo unire le forze con la Cina e contribuire alla pace e alla stabilità del mondo", ha detto. Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in ...

Visita di Shinzo Abe in Cina. Giappone : ci attendiamo risultati fruttuosi : "La Cina e il Giappone sono rispettivamente la seconda e la terza maggiore economia del mondo. Se ci sarà la possibilità di approfondire ulteriormente le relazioni bilaterali, ciò ovviamente darà un ...

Giappone-Cina : al via visita premier Abe a Pechino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giappone - Abe : è viCina una nuova era nelle relazioni con la Russia - : Il primo ministro Giapponese Shinzo Abe, parlando al parlamento, ha annunciato che è prossima una nuova era nelle relazioni con la Russia. "Sulla base del rapporto di fiducia tra me e il presidente ...

LIVE Serbia-Giappone volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : le azzurre osservano le prossime avversarie. Boskovic trasCina le serbe : 2-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si gioca un match cruciale per la Finale Six della rassegna iridata, si apre la Pool G e l’Italia osserva molto interessata: dall’esito di questo incontro dipende ancora il nostro cammino, le azzurre riposano in questa domenica e domani scenderanno in campo contro le nipponiche. Le Campionesse ...

LIVE Serbia-Giappone volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : le azzurre osservano le prossime avversarie. Boskovic trasCina le serbe : 1-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si gioca un match cruciale per la Finale Six della rassegna iridata, si apre la Pool G e l’Italia osserva molto interessata: dall’esito di questo incontro dipende ancora il nostro cammino, le azzurre riposano in questa domenica e domani scenderanno in campo contro le nipponiche. Le Campionesse ...

Ambiente - Trump : inquinamento nel Pacifico? Colpa di Cina e Giappone : “Ogni anno oltre 8 milioni di tonnellate di rifiuti vengono buttanti nei nostri begli oceani da molti Paesi del mondo. Questi includono la Cina, il Giappone, e molti, molti Paesi“: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, a margine della firma di una legge per contenere l’inquinamento marittimo, chiamata “Save Our Seas Act“. Secondo l’agenzia di stampa Kyodo Trump ha sostenuto che una ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : USA - Russia - Olanda e Cina in scioltezza. Il Brasile lascia un set al Messico - ok Italia e Giappone : Oggi lunedì 8 ottobre si sono disputate 8 partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Simo nel pieno della seconda fase: le 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in due gironi portandosi dietro tutti i risultati acquisiti fino a questo punto del torneo, ogni squadra affronta le quattro avversarie non incrociate in precedenza e le prime tre classificate accedono alla Final Six. CLICCA QUI PER ...

Perché le Borse in Cina sono fiacche rispetto a Usa e Giappone : Le Borse cinesi hanno preso atto di questo nuovo mondo e sono scese in modo pronunciato nonostante i dazi non abbiano ancora prodotto danni immediatamente evidenti e nonostante le contromisure di ...

F1 - analisi prove libere GP Giappone 2018 : Mercedes e Hamilton di un altro pianeta - Ferrari costretta a rincorrere - Red Bull più viCina : Nel 1984 gli Alphaville hanno pubblicato la meravigliosa canzone dal titolo “Big in Japan”, esattamente un anno prima che Lewis Hamilton nascesse. Oggi il pilota inglese è stato davvero “Big in Japan” dominando in lungo ed in largo le prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Sia sul giro secco, sia sul passo gara, il leader della classifica iridata ha dato una sensazione di strapotere che si è vista ...

Pacifico - Kong-Rey è un super tifone di categoria 5 : Giappone - Taiwan - Cina e Corea del Sud in allerta per venti devastanti e alluvioni [MAPPE] : 1/14 ...

Giappone - tifone Trami si avviCina ad arcipelago : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Giappone rischia di uscire dall'alleanza con gli USA per avviCinarsi a Russia e Cina - : I rapporti tra Giappone e Russia sono sempre stati non buoni per la contesa sulle Isole Curili, ma recentemente Mosca e Tokyo si sono avviCinate, scrive Le Journal de Montréal.-- Prima di tutto entrambi i Paesi lo vedono come un beneficio, contemporaneamente gli Stati Uniti stanno perdendo la loro influenza nella regione a seguito del loro isolazionismo. Questa settimana la Russia e il Giappone hanno avuto colloqui molto fruttuosi a ...