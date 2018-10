Cina - Attacco a coltellate in un asilo | 14 bimbi feriti

14 bambini sono stati feriti in un attacco in una scuola materna in Cina : Fatto con un coltello da una donna di 39 anni, che è stata subito arrestata dalla polizia The post 14 bambini sono stati feriti in un attacco in una scuola materna in Cina appeared first on Il Post.

"CRISTINA PARODI SEI PIENA DI CORNA"/ Sonia Avolio : CasCina - attacco choc dell'assessore della giunta leghista : "Cristina PARODI sei PIENA di corna": Cascina, l'attacco choc di Sonia Avolio, assessore della giunta leghista di Susanna Ceccardi in quota Fratelli d'Italia, dopo le accuse a Salvini. (Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 18:53:00 GMT)

OLANDA ACCUSA : "CYBERATTACCO DALLA RUSSIA"/ Ultime notizie - Bloomberg : "Cina spiò 30 agenzie governative Usa" : OLANDA, 4 spie russe espulse. Ultime notizie, attacco hacker all’Opac: indagavano sul caso Skripal? Un nuovo caso sospetto sui militari dell'intelligence russa del Gru(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 23:48:00 GMT)

Dazi : Cina - unica scelta contrattacco Usa : ANSA, - PECHINO, 25 SET - La Cina non ha altra scelta che contrattaccare di fronte ai Dazi Usa sull'import di beni "made in China": Wang Shouwen, vice ministro del Commercio e vice rappresentante sul ...

Renzi rientra dalla Cina e va (ancora) all’attacco : "Governo di demagoghi" : "Rientro da alcune conferenze in Cina (Shanghai, Macao, HK). Il mondo parla di intelligenza artificiale e BigData, noi di chiusure domenicali e vaccini. Governano con la demagogia e con la paura ma all"Italia serve #altro". Matteo Renzi appena rimesso piede sul suolo italiano, dopo gli impegni in Oriente, non perde tempo e digita l"attacco a Lega e Movimento 5 Stelle, a Matteo Salvini e a Luigi Di Maio.L"ex premier e segretario del Partito ...

Di Maio vola in Cina : 'Viaggio in economy'. Pd all'attacco : mente - è in business : Ha fatto dell'affaire 'Air Force Renzi' una bandiera, e per il primo viaggio in Cina ha scelto naturalmente un aereo di linea. Ma il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio rischia si ...