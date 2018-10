Ciclismo | Fernando Gaviria | ‘Non cambia la voglia di raggiungere grandi

Blastingnews

(Di venerdì 26 ottobre 2018) La scossa ad un ciclomercato che sembrava ormai tranquillamente avviato alla conclusione senza colpi ad effetto l’ha data la UAE Team Emirates. La squadra di Giuseppe Saronni è riuscita a strapparealla Quickstep VIDEO nonostante il velocista colombiano fosse legato alla squadra belga da un contratto valido anche per la prossima stagione. Le difficolta' per reperire nuovi sponsor e le incertezze per il futuro a lungo termine che hanno segnato gli ultimi mesi in casa Quickstep hanno però aperto la porta a questo inatteso colpo. Lefevere: ‘Non tengo corridori contro la propria volonta'’ Quello trae la Quickstep sembrava un sodalizio più che solido. La squadra belga diretta da Parick Lefevere aveva scoperto il velocista colombiano durante il Tour de San Luis, all’inizio della stagione 2015, quando appena ventenne riuscì a battere per due volte ...