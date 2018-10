Ciclismo | Dumoulin boccia il Tour de France | anche Froome critico

Ciclismo - tempo di... matrimoni : Dumoulin - Cimolai e Battaglin sposi : MODOLO - Il 2018 è stato un anno speciale anche per Sacha Modolo: a giugno, il corridore della Education First-Drapac ha sposato la fidanzata Valentina Saccon, studentessa di Economia aziendale. ...

Ciclismo - altro che addio di Dumoulin alla Sunweb : la sua conferenza stampa era finalizzata a tutt’altro : Tom Dumoulin non lascerà la Sunweb, la conferenza stampa indetta per questo pomeriggio aveva ben altro fine: i dettagli Tom Dumoulin non lascerà la Sunweb, contrariamente alle voci circolate in questo pomeriggio. Il corridore olandese ha indetto una conferenza stampa che ha allarmato molti addetti ai lavori. Dumoulin però non ha annunciato l’addio alla Sunweb come paventato, bensì ha presentato una gara giovanile nella ...

Ciclismo - Tom Dumoulin lascia la Sunweb? La CCC tra le possibili destinazioni - oggi la verità : La notizia è del noto sito spagnolo Marca.com, e se fosse confermata sarebbe davvero una bomba: Tom Dunoulin avrebbe deciso di lasciare il Team Sunweb per accasarsi alla CCC. La notizia sta rimbalzando sui siti dedicati al Ciclismo e questa, senza dubbio sarebbe il trasferimento più importante di questo ciclomercato. Addirittura si vocifera di una possibile conferenza stampa che il ciclista olandese dovrebbe tenere in giornata per chiarire il ...

Mondiali di Ciclismo - Tom Dumoulin : 'Sono un uomo distrutto' : I Mondiali di ciclismo di Innsbruck hanno sancito il passaggio di consegne tra Tom Dumoulin e Rohan Dennis sul trono iridato della prova a cronometro. L'attesa sfida diretta tra i due campioni si è conclusa con la vittoria schiacciante di Dennis, protagonista di una corsa di straordinario livello tecnico. Al contrario, Dumoulin non è mai apparso in buona condizione: non è riuscito a spingere con grande incisivita', dando l'impressione di un ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le pagelle della cronometro. Rohan Dennis unico padrone - Dumoulin si arrende. Italiani non al top : Si è assegnato oggi il titolo mondiale della cronometro individuale maschile in quel di Innsbruck. A dominare la prova contro il tempo, andandosi a prendere dunque la maglia iridata per la prossima stagione, è Rohan Dennis: l’australiano non ha lasciato scampo agli avversari. Si è dovuto arrendere il campione in carica Tom Dumoulin, argento, davanti al belga Victor Campenaerts. Andiamo a rivivere la prova con le pagelle dei ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Dumoulin sconfitto ad Innsbruck : l’olandese quasi in lacrime sul traguardo della cronometro [GALLERY] : La delusione di Tom Dumoulin dopo la sconfitta nella cronometro individuale dei Mondiali di Innsbruck 2018 cronometro individuale amara per Tom Dumoulin, oggi ai Mondiali di Innsbruck di ciclismo 2018. Il campione del mondo 2017 è stato battuto, in Austria, dal suo diretto rivale Rohan Dennis, che diventa dunque il nuovo re della cronometro. L’australiano ha battuto dunque l’olandese, che dopo aver tagliato il traguardo, ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Rohan Dennis dominante - l’australiano è campione del mondo a cronometro! Dumoulin si arrende : Una prova davvero mostruosa. Era il più atteso e non ha tradito le aspettative. Rohan Dennis è il più forte cronoman in circolazione: l’australiano si è andato a prendere in quel di Innsbruck il titolo Mondiale a cronometro sbaragliando la concorrenza. Alla Vuelta di Spagna l’atleta della BMC aveva già messo in chiaro le proprie intenzioni: doppio successo nelle prove contro il tempo per lanciarsi al meglio verso l’obiettivo ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro maschile. Dumoulin e Dennis si giocano l’oro - De Marchi e Felline per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro maschile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Vivremo una spettacolare sfida contro il tempo su un impegnativo percorso di 52,5 km da Rattenberg a Innsbruck, cateterizzato dalla dura salita di Gnadenwald (4,9 km al 7,1%), che potrà risultare determinante per decretare il nuovo campione. L’atteso duello per l’oro è tra l’olandese Tom Dumoulin, che cercherà di difendere il ...

Mondiali di Ciclismo : Tom Dumoulin contro Rohan Dennis nella prova a cronometro : La prima parte dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck, quella dedicata alle prove a cronometro, si avvia alla conclusione. Mercoledì 26 settembre il programma delle gare contro il tempo si chiude con i professionisti, impegnati su una distanza di 52.5 km. Il campione in carica Tom Dumoulin si presenta come il principale favorito, anche se Rohan Dennis è uscito bene dalla Vuelta Espana, in cui ha vinto entrambe le cronometro. L’Italia non ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : sfida a due nella cronometro maschile. Rohan Dennis contro Tom Dumoulin : Tutto pronto per la prima grande sfida per quanto riguarda gli elite uomini al Mondiale di Ciclismo di Innsbruck. In attesa della durissima prova in linea di domenica 30 settembre, domani è in programma la cronometro. sfida contro il tempo che vedrà uno scontro diretto tra i due grandissimi favoriti della vigilia: Rohan Dennis prova a fare lo scalpo al campione in carica Tom Dumoulin. Percorso Si parte da Alpbachtal e si giunge sul traguardo di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Tom Dumoulin uomo da battere nella cronometro individuale. Rohan Dennis l’unico in grado di rubargli lo scettro : Mercoledì 26 settembre andrà in scena la prova a cronometro élite maschile valida per i Mondiali 2018 di Ciclismo su strada. I professionisti della corsa contro il tempo si sfideranno su uno scenario veramente arduo e lungo oltre 52 km; sul traguardo di Innsbruck (Austria) prevarrà chi possiede grandi doti di passista con ottime abilità di scalatore allo stesso tempo. Andiamo a scoprire il percorso ed i favoriti della cronometro maschile ...