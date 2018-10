Che cosa è questa polemica tra Luigi Di Maio e Mario Draghi

agi

: Un po’ di cose belle?? - tra poco esce la classifica - tra poco vi dico una cosa che riguarda il video di Bella e R… - IRAMAPLUME : Un po’ di cose belle?? - tra poco esce la classifica - tra poco vi dico una cosa che riguarda il video di Bella e R… - mante : Il problema -gigantesco - di Luigi Di Maio non è che tanto che, incurante del ridicolo, si permetta di spiegare lo… - rubio_chef : Ma farai cosa? Non fai altro che twittare cagate, e sempre un attimo dopo una tragedia. Ma poi “ruspiamo, puniamo..… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Il tema sarà pure "fiscale e non di politica monetaria", come dice il presidente, ma il 'caso Italia' Italia domina la scena a Francoforte. E la tradizionale conferenza stampa al termine del direttivo della Bce si trasforma in un fuoco di fila di domande sulle tensioni tra il governo italiano e la Commissione europea sulla manovra e finisce, com'era ovvio, per rimbalzare sui tavoli della politica italiana. Fino a innescare unaal fulmicotone tra il presidente della Bce e il vicepremierDi. Ma ricostruiamo per ordine le 24 ore che hanno guastato i rapporti tra Palazzo Chigi e l'Eurotower.ha dettoGiovedì mattinasi mostra ottimista su un'intesa tra Roma e Bruxelles e invita ad abbassare i toni per raffreddare lo spread, la cui risalita sta mettendo ...