Charlotte Casiraghi di nuovo mamma di un maschietto

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam genitori/ Nato il secondogenito della figlia di Carolina di Monaco : Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam sono diventati genitori. Nato il secondogenito della figlia di Carolina di Monaco e la famiglia si allarga, arriverà il matrimonio?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:29:00 GMT)

Charlotte Casiraghi mamma bis : è nato il figlio. La news dal Principato di Monaco : L’anticipazione viene dal settimanale Oggi, anche se si attende a breve la nota ufficiale del Principato di Monaco sul lieto evento della famiglia Casiraghi: la nascita del secondo figlio di Charlotte, figlia di Carolina e nipote di Ranieri e Grace. La giovane e bellissima erede Casiraghi ha già un altro figlio nato dalla relazione con il nuovo compagno Dimitri Rassam, figlio dell’attrice Carole Bouquet. Il primo figlio, Raphael, è nato ...

Charlotte Casiraghi - la figlia di Carolina di Monaco di nuovo mamma : Secondo fiocco azzurro per Charlotte Casiraghi. La figlia di Carolina di Monaco e nipote del principe Ranieri e di Grace Kelly sarebbe diventata mamma bis: il condizionale è d’obbligo perché dal principato di Monaco non è ancora arrivata la notizia ufficiale, ma il settimanale Oggi anticipa la lieta novella. Il parto sarebbe avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 ottobre: “Secondo quanto apprende Oggi dalle sue fonti interne al ...

Charlotte Casiraghi è di nuovo mamma : ha dato alla luce un altro maschio : Charlotte Casiraghi è mamma bis. Nella notte tra il 22 e il 23 ottobre ha dato alla luce un maschietto. Come anticipato dal magazine Oggi, la figlia di Carolina di Monaco è diventata mamma del secondo figlio. Dopo Raphael, avuto dall’attore comico Gad Elmaleh, in famiglia è arrivato un altro maschietto, nato dalla relazione con Dimitri Rassam, produttore e figlio di Carole Bouquet. mamma e figlio starebbero bene. Non è chiaro comunque dove abbia ...

Charlotte Casiraghi - il mistero del parto : Charlotte Casiraghi ha già partorito? La principessa di Monaco, incinta del suo secondogenito, secondo fonti di Palazzo sarebbe già diventata mamma bis. Mentre i sudditi monegaschi attendono con ansia l’annuncio del nuovo arrivo in famiglia, in tanti sono convinti che il parto della figlia di Carolina di Monaco sia già avvenuto, in gran segreto, in una clinica privata. Charlotte sarebbe mamma da qualche giorno e ora si starebbe dedicando ...

In gran segreto. Spifferata da Palazzo su Charlotte Casiraghi. E ora è giallo : È un po’ che non si parla di Charlotte Casiraghi, la bellissima figlia di Carolina di Monaco e il compianto Stefano Casiraghi. È in dolce attesa la sorella di Andrea e Pierre, aspetta un figlio dal compagno Dimitri Rassan, il produttore cinematografico e figlio di Carole Bouquet con cui fa coppia fissa dal 2016. Sono entrambi già genitori (lei di Raphael, avuto dall’ex Gad Elmaleh, lui di Dasha, nata dall’amore con la ...

Charlotte Casiraghi presto mamma : in arrivo il secondo royal baby : Charlotte Casiraghi, 32 anni, sta per diventare mamma per la seconda volta. La gravidanza è ormai agli sgoccioli (i primi gossip parlavano del termine ad agosto) e la rampolla monegasca è prossima al parto. Stando a quanto rivelato dal magazine Diva e Donna, Charlotte avrebbe programmato un cesareo che dovrebbe avvenire a breve. Le ultime foto della principessa, comparse su Instagram, la ritraggono con il pancione del nono mese ben in vista. A ...

L'ex di Charlotte Casiraghi : «È una mamma formidabile»

