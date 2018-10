Centri per l’impiego | sarà rivoluzione Se il sistema è tutto digitale | potenziarli non

Reddito di cittadinanza : necessari nuovo personale e tecnologie nei Centri per L'impiego : Una nuova bozza della progetto del Reddito di cittadinanza arriva sul tavolo del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. La riforma dovrebbe partire nel mese di maggio 2019 e non più ad aprile ed il sussidio dovrebbe essere erogato su una carta elettronica non più sul bancomat come inizialmente previsto. Rimangono però ancora molti dubbi sui tempi [VIDEO], perché i Centri delL'impiego, vero perno attorno al quale gira la riforma, devono ...

Centri operativi dell'Inps resteranno a Vittoria e Modica : Sembra scongiurato il pericolo di chiusura delle sedi Inps a Vittoria e Modica. Dopo Vittoria, anche a Modica trovata una sede adatta

Centri per l'impiego funzionali : obiettivo primario - ma servono strumenti : ... ricordando la manifestazione che si è tenuta a Firenze la scorsa settimana - accanto alle eccellenze della scuola toscana abbiamo anche affrontato il tema dell'accesso al mondo del lavoro, ...

Reddito di cittadinanza : necessari nuovo personale e tecnologie nei Centri per L'impiego : Una nuova bozza della progetto del Reddito di cittadinanza arriva sul tavolo del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. La riforma dovrebbe partire nel mese di maggio 2019 (e non più ad aprile) ed il sussidio dovrebbe essere erogato su una carta elettronica (non più sul bancomat come inizialmente previsto). Rimangono però ancora molti dubbi sui tempi, perché i Centri delL'impiego, vero perno attorno al quale gira la riforma, devono ...

Centri per l’impiego - la bozza del piano proposto a Di Maio : tre tappe per arrivare a un sistema integrato nel 2020 : Una rivoluzione dei Centri per l’impiego che vada a beneficio soprattutto dei giovani, che preveda il potenziamento di uffici dove oggi c’è carenza e poca qualificazione del personale e dove fondamentale sia la componente tecnologica. Così l’ha immaginata Mimmo Parisi, il docente universitario della Mississippi State University, nonché direttore del National Strategic Planning and Analysis Research Center, che negli Usa da circa 14 anni si ...

Cina - 'Centri vocazionali' per uiguri : gestiti come prigioni : ... appaiono come moderne scuole dove studenti felici studiano il cinese mandarino, migliorano le loro competenze lavorative e coltivano i loro hobby, facendo sport o danze folkloristiche. …

Accordo in Regione - Linkedin entra nei Centri per l'impiego della Liguria : Praticamente la proiezione nel mondo reale della nostra piattaforma digitale, composta da professionisti che come noi cercano di aiutare le persone a realizzarsi nel mondo del lavoro. Per questo ...

Roma - nuovi Centri per l'impiego : 160 assunti e unico software : Nuove assunzioni e corsi di aggiornamento professionale. La riforma dei Centri per l'impiego del Lazio in vista del Reddito di cittadinanza è partita: dai 561 dipendenti attuali si prevede di arrivare ...

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione (2) : (AdnKronos) - E infatti si è completata in Veneto la nuova organizzazione dei Centri per l’impiego. Con l’approvazione in Consiglio Regionale delle modifiche alla legge regionale 3/2009 in materia di occupazione e mercato del Lavoro giunge a compimento il percorso di transizione in capo alla regione

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione (4) : (AdnKronos) - “L’obiettivo per la regione è far percepire alle aziende l’utilità e l’efficacia del servizio pubblico, in particolare per gli obblighi derivanti dal collocamento mirato delle persone disabili e per l’espletamento delle procedure amministrative. In una parola, Centri per l’impiego rior

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione : Venezia, 21 ott. (AdnKronos) - "I Centri per l'impiego del Veneto sono pronti per il reddito di cittadinanza? Sì, se sapessi cos'è davvero il reddito di cittadinanza. In ogni caso, i nostri Centri per l'impiego, anche se sotto organico, sono ben strutturati e formati per prendere in carico le person

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione (3) : (AdnKronos) - La nuova legge regionale conferma la funzione programmatoria della regione, titolare delle funzioni di indirizzo, programmazione, controllo e valutazione delle politiche del Lavoro, chiarendo quali attività competano alla rete dei servizi per il Lavoro e quali siano di pertinenza esclu

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione (4) : (AdnKronos) - “L’obiettivo per la regione è far percepire alle aziende l’utilità e l’efficacia del servizio pubblico, in particolare per gli obblighi derivanti dal collocamento mirato delle persone disabili e per l’espletamento delle procedure amministrative. In una parola, Centri per l’impiego rior

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione (3) : (AdnKronos) - La nuova legge regionale conferma la funzione programmatoria della regione, titolare delle funzioni di indirizzo, programmazione, controllo e valutazione delle politiche del Lavoro, chiarendo quali attività competano alla rete dei servizi per il Lavoro e quali siano di pertinenza esclu